La fortaleza ofensiva de Cruz Azul se verá disminuida para este 2022, ante la salida del uruguayo Jonathan Rodríguez. El delantero de 28 años decidió tomar un nuevo rumbo y a partir de ahora jugará en el Al-Nassr de Arabia Saudita, lo que provocó un profundo pesar en los hinchas de la ‘Máquina’. Tras confirmarse su nuevo destino, el futbolista envió un emotivo adiós.

“Llegó el momento de despedirme de la institución. Fueron tres años muy intensos, llenos de emociones y de momentos inolvidables vividos junto a ustedes. Llegué a un equipo fuerte y consolidado, pero desde el día uno, siempre me hicieron sentir uno más del plantel y eso fue muy importante para mí”, explicó el ‘Cabecita’ a través de una carta en Twitter.

“Me llevo la satisfacción de haber logrado el objetivo más importante para la institución, 24 años después del título local, en una noche soñada por todos y que será recordada para siempre. Pero más que nada, me llevo el cariño enorme de todos ustedes, que siempre me lo hicieron sentir”, agregó el atacante.

De la misma forma, Jonathan Rodríguez explicó que la razón de su salida la entidad mexicana es porque desea crecer profesionalmente. “Siento que es momento de dar vuelta a la página y comenzar una nueva etapa en mi carrera, buscando lo mejor para la institución y para mi familia, con la ambición de ir en busca de nuevo objetivos y desafíos por cumplir”, destacó.

Jonathan Rodríguez compartió una carta de despedida a Cruz Azul. (Foto: Tw @jona2118)

Por su parte, los ‘Cementeros’ también aprovecharon para publicar un video, teniendo al uruguayo como protagonista. En el compacto, el deportista reafirma su cariño por el club, recordó algunos de sus mejores momentos durante los últimos tres años y confesó que suele ver repeticiones de su anotación en la final del Clausura 2021, que sirvió para el título de Cruz Azul.

Difícil despedida. 😔



Gracias por darlo todo por estos colores. Gracias por el gol de La Novena. Gracias por todo, Campeón. 🥲@jona2118 habló para nuestras cámaras antes de su salida.



Suerte en todo lo que venga. 💙 pic.twitter.com/wOFn9MFIjD — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 12, 2022

¿Cuántos goles anotó ‘Cabecita’ Rodríguez en Cruz Azul?

Durante la segunda parte del 2021, Jonathan Rodríguez solo pudo anotar tres goles en 12 partidos con Cruz Azul en Liga MX, siendo su segunda campaña más pobre en el club: en el curso 2018-19 solo infló las redes una vez en 18 apariciones. No obstante, el delantero también tuvo dos temporadas impresionantes.

En la 2019-20, marcó 16 veces en 24 cotejos y en la 2020-21, consiguió su mejor registro: 24 tantos en 41 encuentros. Precisamente, el último gol que festejó en aquel ciclo fantástico fue en la gran final ante Santos Laguna: puso el 1-1 en el Estadio Azteca y selló el título de la ‘Máquina’.