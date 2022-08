Cuando Ricardo Gareca dejó la selección, casi todos se preguntaron: ¿Y ahora Christian Cueva? La estrecha relación entre el ‘Tigre’ y ‘Aladino’ fue como de padre a hijo y con la llegada de Juan Reynoso surgió una nueva interrogante: ¿Qué será ahora de Cueva? En la agenda del flamante seleccionador está marcada con resaltador una reunión con el ‘10′. Desea contar con él, pero antes quisiera saber su predisposición a la manera de trabajo que impondrá desde la primera convocatoria que haga para el amistoso ante México en setiembre.

Para el ‘Cabezón’, el aporte de ‘Cuevita’ es clave. En dicha reunión desea hacerle ver que al igual que sus compañeros empieza de cero, sobre todo por algunas indisciplinas que cometió anteriormente y que el actual DT no le pasaría por alto. El encuentro aún no tiene fecha fija, pero sí es algo que quiere hacer pronto. Desde ayer el ex estratega de Cruz Azul se encuentra en tierras mexicanas para reunirse con los seleccionados que militan en dicha Liga.

Su intención es la de visitar a la mayor cantidad posible de jugadores que militen en el extranjero, aunque los destinos y fechas las resolverá más adelante con el director de la Federación Juan Carlos Oblitas. Para Reynoso, no hay nada mejor que el contacto cara a cara con los futbolistas, él fue jugador y sabe que una charla a solas es muy provechosa siempre.

También se reuniría con Ricardo Gareca

El entrenador peruano detalló que no ha tenido la oportunidad de dialogar con el ‘Tigre’ Ricardo Gareca tras su salida de la selección peruana, pero remarcó que tienen una conversación pendiente. “No he tenido la suerte, creo que no era el momento, pero seguro hay una conversación pendiente. Dios quiera que sea mano a mano, para hablar de distintos temas. Como hablamos la gente de fútbol, para retroalimentar. Seguro él va a ayudar más de lo que yo pueda decir”, manifestó.

El nuevo técnico de la blanquirroja y el ‘Tigre’ siempre tuvieron una relación cordial y así se dejó ver cuando coincidieron en la Videna. Sin embargo, fue el propio ‘Cabezón’ quien reveló que esa no fue la única vez que se vio con el argentino ya que también hubo otro encuentro en Arequipa y en esa ocasión el ex seleccionador le dijo que lo veía como su sustituto

“Yo con Ricardo, más allá de las conversaciones que mencionan y, de repente, nunca trascendió, tanto él como yo somos de perfil bajo... Él fue un par de veces a Arequipa. Hablamos y comimos juntos y, alguna vez, me lo comentó en ese mano a mano. Estoy hablando del 2014, 2015, en Arequipa. Él me veía como un potencial técnico (de la selección peruana), obviamente a mediano o largo plazo. A Dios gracias, se dio” precisó Reynoso.

