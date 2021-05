Tras un dramático partido Cruz Azul, que es dirigido por el peruano, Juan Reynoso, derrotó por 3-1 a Toluca y consiguió su boleto para las semifinales del Torneo Clausura del fútbol de la Liga MX. La ‘Máquina Cementera’ había perdido en la ida por 2-1 ante Toluca por lo que la llave final quedó 4-3 a favor del cuadro de nuestro compatriota. El ‘Cabezón’ vivió el partido de una manera intensa, lo sufrió, lo remontó y al final lo festejó como un hincha más.

Con la clasificación de los ‘Cementeros’ ante los ‘Diablos Rojos’ mantiene viva su esperanza de poder lograr el título mexicano que le es esquivo hace 23 años. Su rival en la semifinal saldrá entre Rayados Monterrey, Santos Laguna o Pachuca.

“Quisiera agradecer y felicitar el esfuerzo de los chicos. No fue una eliminatoria fácil. Tuvimos un buen primer tiempo pero no pudimos ampliar el marcador como queríamos. En el segundo tiempo lo sacaron con el corazón, como nos gusta. Quisiera agradecer infinitamente a la afición. Iban 80′, no habíamos hecho el segundo gol, y ellos siguieron apoyando y aplaudiendo. Con ellos presentes será una mejor semifinal para nosotros”, fueron las primeras palabras de Juan Reynoso tras el partido.

Luego en entrenador siguió respondiendo las preguntas de los medios mexicanos. “¿Cuál fue la clave de la victoria de Cruz Azul este sábado?. El temperamento. Contagiarnos, ser un equipo. Utilizamos los 10 cambios en los dos partidos y salió todo bien. Hoy pudimos anotar el tercero y cerrar el partido. Eso ha sido la esencia de este equipo, el deseo de trascender. No hay que perderlo porque eso nos da un plus de cara a las semifinales”, agregó Reynoso.

Reynoso también tuvo palabras de elogio para su rival. “Hubiéramos querido resolver la eliminatoria de otra forma, pero Toluca jugó a tope. Fue más que un digno rival, estuvo para cualquiera de los dos. Es iluso creer que ellos no estuvieron cerca. Eso es parte del juego; más allá de que sacamos mucha ventaja en puntos, fue en otro momento. Hemos hecho salir a muchos aficionados del clóset, de esos que estaban tristes o desanimados y que hoy nos están apoyando. Hoy necesitamos a todos para la siguiente eliminatoria”, resaltó.

El peruano agradeció a los hinchas presente en el estadio Azteca. “Solo recordar lo que uno pasó como jugador. Siempre al primero lo dificultó el octavo, esto ya pasó. No solo con Cruz Azul sino con varios equipos. Pero el morbo es que casi nos eliminaron en el partido pasado, y hoy quiero felicitar porque jugamos el partido que nos convenía, aunque en momentos nos precipitamos, pero el equipo entero salió fortalecido. Sabiendo, además, que ganamos a ese público que estaba desanimado, hoy se volcaron con el equipo y estamos agradecidos”, señaló Reynoso.

Finalmente, Reynoso, dijo que la celebración en el vestuario fue calmado, porque aún quedan 4 partidos. “Lo celebramos con mesura. Es un pasito más. Me deja tranquilo porque terminamos calentitos el miércoles, los muchachos querían ya jugar la vuelta, y así mismo salieron hoy. Eso me tranquiliza porque no es fácil mantener la calma, hoy lo salimos a buscar, el equipo lo peleó y a Dios gracias, lo encontró. Sintetizamos el esfuerzo y estos días de adrenalina pura con los 11, los cinco que entraron, y los que no”, sentenció Reynoso.

