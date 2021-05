Un peruano que triunfa en el extranjero. El técnico Juan Reynoso de Cruz Azul que atraviesa un momento espectacular con su equipo, lleva 14 partidos invicto en el torneo de la Liga MX, se tomó un tiempo para hablar sobre el fútbol peruano y su posibilidad de asumir, en algún momento, la dirección técnica de la selección peruana; previo al duelo que su escuadra sostendrá ante Tijuana, en rueda de prensa para los medios peruanos.

“Considero que no es momento de acribillar a los entrenadores o a los jugadores peruanos, se debe hacer una reingeniería en el fútbol peruano en todos los aspectos para hacer una liga competitiva, con mayor ritmo. Lo que hay que cambiar en Perú es el ritmo en la liga. Hay que hacer un trabajo uniforme en todos los equipos, en menores”, sostuvo el ‘Cabezón’.

El entrenador peruano tuvo palabras de elogio para el volante Pedro Aquino que milita en el América de México. “Si quieres ir a Europa y llegar consolidado, hay que pasar por México, Argentina o Brasil. Eso puede pasar por Pedro Aquino. Él tendrá mercado para llegar a Europa. Hay que vender un mejor producto para que la liga mexicana se interese en nosotros (los peruanos)”, aseguró Reynoso.

También resaltó el trabajo de Renato Tapia en el Celta de Vigo como el futbolista peruano que mejor momento está pasando. “Renato (Tapia) es el mejor en este momento porque juega en la Liga española, pero no hay que dejar de reconocer a Pedro (Aquino) y Yoshi (Yutún), hay que apuntalarlos. Cuando recién llegó Pedro a Lobos no se lo conocía mucho”, añadió Reynoso.

En otro momento el entrenador nacional se refirió a la convocatoria de Santiago Ormeño en la lista 50 jugadores para la Copa América Argentina-Colombia 2021.

“Creo que Santiago Ormeño ha hecho méritos para estar por lo menos entre los 50, ya dependerá de Ricardo (Gareca) si puede estar en una nomina final. Creo que Santiago te da una referencia en el área. Es buen pivoteador, es grandote como para terminar con dos ‘9′. Es muy trabajador. Además, te da mucha alegría, esa inocencia de hacer bromas a todo, suma mucho en los entrenamientos desde esa parte. Creo que si le dan la oportunidad, la va a saber aprovechar”, expresó.

Sobre la posibilidad de ser el entrenador de la selección peruana en un futuro dio su punto de vista. “Estoy quemando etapas. Hoy me siento mucho más maduro, con las ideas más claras. Capacitado, uno siempre siente que está. Lo que debo ir acumulando son triunfos, títulos. Luego el destino y la vida te pone donde te mereces. A veces te da, a veces no. Me siento capacitado”, señaló.

Finalmente, el entrenador del equipo cementero habló sobre su vida cotidiana fuera del fútbol. “Antes, en tiempos normales, era de ir una vez por semana al cine con mi familia. Me gusta la música criolla creo que ese gusto viene por mi familia materna. Soy muy hogareño, aunque en algún momento llegué a pensar que era ermitaño. También soy de salir a cenar una vez por semana con mi familia pero a lugares muy discretos”concluyó Reynoso.

