MLS All Star Team vs Liga MX All Stars EN VIVO, ONLINE y STREAMING sigue el Juego de las Estrellas 2021 que definirá a la mejor liga desde las 8:30 p.m. (hora peruana y mexicana) este miércoles 25 de agosto. Aquí te contamos como ver el enfrentamiento, los canales de TV, el APP. Además podrás seguir el MINUTO a MINUTO en la web de Trome.

El nuevo producto futbolístico organizado entre la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS) y la Liga MX de México será el Partido de las Estrellas que ambos equipos van a disputar por primera vez, mañana, miércoles, en el Banc of California Stadium de Los Angeles.

MLS All Star Team vs Liga MX All Stars: horarios del mundo

Perú - 8:38 p.m

México - 8:38 p.m

Ecuador - 8:38 p.m.

Colombia - 8:38 p.m

Bolivia - 9:38 p.m

Venezuela - 9:38 p.m

Paraguay - 9:38 p.m

Chile - 9:38 p.m

Argentina - 10:38 p.m

Uruguay - 10:38 p.m

Brasil - 10:38 p.m

España - 03:38 a.m (jueves 26 de agosto)

Más que interesante el enfrentamiento. Cabe destacar que en las competiciones de clubes organizadas por la Concacaf, México mantiene con comodidad la supremacía, pero en Estados Unidos se trabaja con la venta de imagen que la MLS cada vez es una liga más competitiva y de mayor calidad futbolística.

El peruano Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, es el también entrenador del equipo de las Estrellas de México. Tanto el como los jugadores - el argentino mexicano Rogelio Funes Mori, el mexicano Alfredo Talavera y el argentino Lucas Zelarayán, que estará con el de las Estrellas de la MLS - destacaron que han llegado para dar espectáculo y no hacer un partido de exhibición.

”Creo que la liga estadounidense está teniendo un crecimiento natural importante con la llegada de nuevos talentos además de la aportación del propio que ya se desarrolla en Europa porque el partido llega en un buen momento”, comento Reynoso en conferencia de prensa.

El técnico peruano rechazó la idea de que el partido vaya a ser de puro trámite que le de a la Liga MX un porcentaje millonario de los beneficios que deje el partido y volver a centrarse en lo que les interesa que es la competición de su liga, además de la llegada del inicio del octogonal de clasificación de la Concacaf al Mundial de Catar 2022.

MLS All Star Team vs Liga MX All Stars: canal de TV y Online

Perú - ESPN

México - TUDN y ESPN2

Ecuador - ESPN

Colombia - ESPN

Bolivia - ESPN

Venezuela - ESPN

Paraguay - ESPN

Chile - ESPN

Argentina - ESPN

Uruguay - ESPN

Brasil - DAZN

España - DAZN

El arquero Talavera, dijo que aunque nada tenía que ver el partido con lo sucedido en la última final de la Copa Oro, que México perdió, el Partido de las Estrellas entre ambas ligas dejará una vez más la ya inevitable rivalidad de un “Clásico” que siempre se convierten los duelos futbolísticos entre ambos países.

”Es una motivación extra y llegamos al partido para dar el mejor espectáculo y además también luchar al máximo por conseguir la victoria”, señaló el arquero internacional.

Al margen de los jugadores que vayan a competir y el resultado que se vaya a dar en la primera edición de duelo de Estrellas MLS y de la Liga MX, los organizadores ya tienen asegurado, lo más importante, la venta completa del aforo de 22.000 espectadores del Banc of America.

MLS All Star Team vs Liga MX All Stars: alineaciones probables

Estrellas MLS: Matt Turner; Julián Araujo, Miles Robinson, Kai Wagner, Nohou; Lucas Zelarayán, Cristian Roldan, Emanuel Reynoso; Raúl Ruidíaz, Gustavo Bou y Nani. Entrenador: Bob Bradley (LAFC)

Estrellas Liga MX: Guillermo Ochoa; Juan Escobar, Matheus Doria, Victor Guzman, Salvador Reyes; Rubens Sambueza, Fernando Gorriarán, Angel Mena; Orbelin Pineda, Rogelio Funes Mori; Jonathan Rodríguez. Entrenador: Juan Reynoso (Cruz Azul)