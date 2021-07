RESPETEN PARA QUE LOS RESPETEN. En los Juegos Olímpicos ocurren historias a diario y la postergada edición de Tokio 2020 no es la excepción. Si por un lado tenemos a exitosos deportistas como Simone Biles y sus actuaciones, por el otro tenemos algunas quejas que ya se comenzaron a dar entre los competidores. Una de ellas llegó desde Brasil, con el atleta Altobeli Santos da Silva, que correrá en la prueba de 3.000 metros con obstáculos.

Santo da Silva usó sus redes sociales para quejarse por los molestos ruidos que escucha en las habitaciones contiguas a la suya y que le impiden realizar un correcto entrenamiento y una tranquila concentración. Su publicación fue compartida por distintos medios internacionales.

“Todos son adultos, no necesitan llamar la atención. Hay algunos que necesitan bajarse de los tacones altos. Hay cosas que tienen ser así, con hierro y fuego, risa. Llegar a ese punto de hablar es porque me estalló la paciencia. Todo ser humano tiene un límite. Me desperté con el ruido”, posteó el brasileño.

Altobeli Santos da Silva ganó medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019

Al parecer, Altobeli ya se había quejado previamente con personal de seguridad de la villa olímpica, pero sus reclamos no fueron atendidos. Incluso, el mismo deportista debió tocar las puerta aledañas, pero tampoco encontró eco en los responsables. De allí que utilizara su cuenta de Instagram para dar a conocer el hecho.

😲 ¡INCONFORMIDAD POR LA VILLA OLÍMPICA!



🗣️ Altobeli Santos da Silva, fondista brasileño, denunció en redes sociales su molestia por diversos ruidos dentro de la Villa de los #OlimpicosTelemundo.



Entérate de lo que dijo 👉🏼 https://t.co/Xjnqa4sRVy#JuegosOlimpicos #Tokyo2020 pic.twitter.com/axX3JohTtG — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 25, 2021

“Tienes que estar atento. Ni siquiera fui a cenar para priorizar mi descanso. Vine con una meta, un objetivo, por esto estoy en mi habitación, durmiendo, descansando, respetando la privacidad. Es complicado, es en estos momentos que te das cuenta de quién es quién”, reclamó el brasileño.

Según medios brasileños, en varias de las habitaciones se organizan grupos de personas o parejas y generan molestia en el resto. Por ahora, la organización de los Juegos Olímpicos no ha querido manifestarse al respecto, pero hay que recordar que previo al inicio de la competencia se tomaron diversas medidas, como la colocación de ‘camas anti sexo’ en las habitaciones.

Tokio 2020: Atleta probó camas ‘antisexo’ de la Villa Olímpica

“Estoy bajo estrés aquí, muchachos. De hecho, estoy temblando de ira, estoy tan nervioso aquí en Japón. Estoy cansado, escucho un ruido en la puerta del dormitorio, el sonido funk de los atletas que entrenan a tiempo parcial. Hay deportistas que solo vienen aquí para participar en los Juegos Olímpicos, no vienen con una propuesta, con una meta”, declaró el fondista de 30 años.

Finalmente, varios medios hicieron eco en la historia particular de Altobeli Santos quien vivió en pobreza y gracias a su esfuerzo logró destacar en el deporte.

