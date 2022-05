Van 31 medallas para el Perú. Franchesco Elizalde consiguió la quinta medalla de oro para la delegación peruana y lo hizo en la categoría de levantamiento de pesas -67 kg. masculino en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 que se realizan en Rosario.

En declaraciones al Instituto Peruano del Deporte, Elizalde sostuvo que fue complicado, pero que prometió conseguir la medalla de oro a su familia: “En el arranque, en el último intento, luchando la medalla, sentí que casi se me sale el brazo. Me preocupé un montón, pero con apoyo de la fisicoculturista y el profesor, me dieron esperanzas y también la luché”.

No es la primera vez que Franchesco Elizalde sobresale en una competición. El joven de 17 años obtuvo el primer lugar en la Copa Mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas On Line Perú que se dio en el 2020.

El deportista le dio así la quinta medalla de oro al Perú en los Suramericanos de la Juventud. Fernando Villegas, en la modalidad kumite categoría 68 kg.; Fernando Sandoval, en lucha libre 60 kg.; Abel Sánchez, en lucha grecorromana 55 kg.; y Alexia Sotomayor, en 50 metro espalda, también se coronaron campeones en sus respectivas disciplinas.

Con la última medalla, se suman un total de 31 preseas que viene consiguiendo la delegación peruana. Cinco de oro, 12 de plata y 14 preseas de bronce.

Shany Tezen fue la penúltima en conseguir una medalla y lo hizo en la categoría de levantamiento de pesas - 45kg.; la deportista obtuvo la presea de bronce.