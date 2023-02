Un vergonzoso hecho se llevó a cabo en el fútbol colombiano. El partido entre Deportes Tolima y Millonarios no se llevó a cabo como estaba pactado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué por no contar con las medidas de seguridad necesarias para el espectáculo deportivo.

Antes de iniciar el encuentro, cuando los equipos ya estaban en el campo de juego, un aficionado local se metió a la cancha y a gredió por detrás al jugador de Millonarios Daniel Cataño.

Jugador de MIllonarios responde a hincha que lo golpeó y es expulsado. Video: Twitter

El futbolista respondió inmediatamente y persiguió al hincha hasta alcanzarlo y derribarlo al piso. El vándalo fue retirado del estadio por parte de los agentes de seguridad, aunque, insólitamente, fue despedido entre aplausos por parte de un sector del público.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho, el árbitro del encuentro expulsó a Cataño por su reacción, algo que no cayó bien en el resto del elenco de Millonarios . Los compañeros del futbolista agredido decidieron retirarse de la cancha, mostrando su desacuerdo con la expulsión y asegurando que no se cumplían con las condiciones de seguridad.

El partido, finalmente, fue suspendido y se espera que se juegue en una fecha posterior. Asimismo, fuertes sanciones podrían caer para Deportes Tolima y para el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Reacciones diversas en Tolima

El presidente de Deportes Tolima, César Camargo, acusó a los jugadores de Millonarios de boicotear el partido y a Cataño de provocar a la tribuna. “Dos hechos reprochables, se sale de control lo del hincha; tendrá que ser judicialzado. Y que un equipo se retire de la cancha es un boicot al juego y al deporte, no se vale con que nos presionen de esa manera”, declaró para Win Sports.

“Hay un equipo que se retiró. Es un hecho inocultable. Estamos en contra de la provocación del jugador ayer, en contra de lo que sucedió, se sale de nuestro control”, agregó.

No obstante, de diferente opinión fue el capitán de Tolima, Julián Quiñones, quien se solidarizó con Cataño. “Estaría bien que no se jugara el partido, no nos hacemos ver bien con este, y se marcaría un buen precedente” .