Jugadores de Junior de Barranquilla rompieron copa que acababan de ganar  |VIDEO |FOTOS

A los jugadores de Junior de Barranquilla les ganó la emoción de ser los nuevos campeones de la Liga Águila y en sus festejos no cuidaron la fragilidad del trofeo que levantaron durante la celebración y terminaron quebrándolo.



Junior de Barranquilla, ex equipo de Alberto Rodríguez , festejó junto a sus seguidores y dio la vuelta olímpica en el estadio Atanasio Girardot. Hasta ese momento la Copa parecía no haber sufrido ningún daño, pero distinta fue la situación en el bus donde los jugadores en medio de la euforia por la octava estrella para el equipo 'Tiburón' quebraron el trofeo.



Sebastián Viera, guardameta de Junior de Barranquilla, compartió en sus redes sociales como una de las espirales del trofeo que hacía minutos habían levantado, había sido quebrada. La transmisión desde su cuenta de Instagram se volvió viral.



Junior de Barranquilla rompió el trofeo que le entregaron tras salir campeón.

Sin embargo, para la tranquilidad de los hinchas de Junior de Barranquilla el trofeo que se dañó fue el que entrega el patrocinador del torneo colombiano y no el que da la Liga Dimayor, entrega y que es considerado como el oficial.