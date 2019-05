Jugadores de Manchester United perderán hasta 25% de su sueldo por no clasificar a Champions League

Se vino la noche en el Manchester United , luego de conocerse que varias de sus estrellas perderán una tajada importante de su salario tras fracasar esta temporada en la Premier League y no clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Daily Mail indica que el sueldo de los jugadores del primer equipo del United serán reducidos en 25% debido a las pérdidas que el club debe afrontar por no clasificar al torneo de clubes más importante de Europa.

No solo se trata de estar en la élite del fútbol mundial, sino de percibir los ingresos que ello significa, como los derechos de TV y lo que la UEFA paga por participación, sumas que no son comparables en relación a la Europa League.

The Mail da cifras sobre las pérdidas económicas que debe encarar el Manchester United: no percibirá cerca de 65 millones de libras esterlinas por derechos de TV y su contrato con Adidas podría reducirse un 30% en caso no clasifiquen a la Champions en dos temporadas consecutivas.

Además, según Football Leaks, Paul Pogba perderá un bono de 1.875 millones de libras esterlinas incluido en su contrato cada año, también por no alcanzar cupo a la Champions.

Solo por poner algunos ejemplos, el chileno Alexis Sánchez, el mejor pagado de la plantilla del United, dejará de ganar 500 mil libras semanales para pasara a los 375 mil. Pogba, de 300 mil a 225 mil. Lukaku de 250 mil a 187 mil.

Esta reducción salarial provocaría una salida masiva de jugadores de cara a la próxima temporada. El nombre de Pogba suena con fuerza en el Real Madrid.