La selección de Argentina explotó los espacios dejados por la defensa de Croacia, en la semifinal del Mundial Qatar 2022, y encontró la ventaja en el marcador a través de un penal: Julián Álvarez recibió una falta en el mano a mano y Lionel Messi se encargó de transformar la acción en el 1-0 parcial.

El encuentro sobre el Lusail Iconic Stadium superaba los 31 minutos y la ‘Albiceleste’ trataba de salir de su campo con una combinación de pases al ras del césped. La idea era buena, dado que el rival no ejercía mucha presión, pero casi ocurre un error con la llegada de Luka Modric, quien desvió levemente el balón.

Sin embargo, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron suerte y Enzo Fernández recibió el esférico, justo pasando la mitad de la cancha. El mediocampista del Benfica, sin pensarlo dos veces, utilizó la parte externa de su pierna derecha y habilitó a Julián Álvarez, quien corría entre los centrales.

La ‘Araña’ no controló y, recién a la altura del punto penal, decidió definir ante el portero Dominik Livakovic. El toque del delantero no fue muy potente y Dejan Lovren logró despejar, aunque el desenlace no fue favorable para Croacia: el árbitro italiano Daniele Orsato sancionó la pena máxima.

El plantel croata reclamó el castigo, pero no hubo manera de cambiar la determinación e incluso el VAR no intervino. Finalmente, Lionel Messi se encargó de ejecutar y anotó con calidad, consiguiendo su quinto gol, cifra con la que iguala a Kylian Mbappé como máximos artilleros del Mundial Qatar 2022.