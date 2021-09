Julinho camina de un lado al otro, se come las uñas y no duerme tranquilo. El Perú vs Brasil de este jueves lo tiene en un estado de ansiedad parecido al que tuvo cuando le tocó defender a la casaquilla de la selección peruana. El ex jugador, entrenador y comentarista de ESPN se siente más peruano que el ‘Cholito’ Cueva cuando juega la ‘Blanquirroja’ y revela cómo vivirá este partidazo por Eliminatorias Qatar 2022.

Julius te estás comiendo las uñas o estás relajado

Estoy ansioso, la verdad siempre me pongo nervioso cuando juega la selección y más ahora que lo hace con Brasil.

¿Cuál es tu ritual para ver este partido?

Antes de cuando no era comentarista (ESPN) no podía ver el partido en vivo. Me ponía muy tenso, me iba a hacer otra casa y lo dejaba grabando. Ahora que tengo que hablar del partido, sí tengo que verlo, pero sufro bastante.

¿Por qué sufres, mi hermano?

Es que tengo ya 30 años en mi lindo Perú. Soy más peruano que brasileño. Tengo 55 años, 25 vivió en Brasil y 30 aquí en Perú. Estos partidos son especiales para mi porque yo jugué por la selección peruana.

No te molestaría una derrota de Brasil ¿no?

Brasil tiene cinco títulos mundiales tiene casi los dos pies en Qatar 2022, si pierde con Perú no pasa nada. Pero si Perú gana a Brasil nos pone en el grupo de arriba, porque son puntos que nadie va a sacar.

Julinho: “Brenda siempre dice empate, empate”

¿Brenda si grita gol de la ‘Canarinha’?

No. Brenda la misma cosa. Aunque ella tiene su bandera y siempre dice “empate, empate”. Qué empate caraj… en la casa se gritan los goles de Perú. Además, Brenda ya es nacionalizada. Así que tiene su corazón peruano.

Julinho jugó por la selección y este jueves se olvida del Scracth (Foto: GEC)

Tu hijo Lucas, muchos no saben, pero es peruano ¿verdad?

Claro. Lucas es peruano todos tenemos corazón peruano en la casa. Él me dice: viejo lo único que quiero, es ver buen fútbol.

¿Sueñas con ser entrenador de Perú?

Primero me gustaría ser entrenador de Sporting Cristal, jugar otra final de la Copa Libertadores y ganar esa medalla de oro que no pudimos ganas y después me gustaría dirigir una selección juvenil de Perú y llegara hasta el primer equipo. Esa es mi meta.

¿Recuerdas una anécdota cuando debutaste en la selección peruana?

Claro. En ese vestuario estaba ‘Chorri’, Percy Olivares, Jorge Soto. Jugábamos contra argentina y empecé a vacilar a todos, porque la base de ese equipo era Cristal, hasta que me bautizaron con un ‘apanado’ me echaron hasta gaseosa viva Backus en el pelo ja, ja, ja.

¿Recuerdas ese primer canto del Himno Nacional?

Eso fue especial e el vestuario estaba jodiendo, pero cuando salí al campo me puse nervioso y cuando sonó el Himno se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue una experiencia única, salí de un país ajeno y tenía una responsabilidad grande en la espalda. Ese día casi meto dos goles, todo por culpa del ‘Mono’ Burgos que tapó de todo.

Brenda recibió la nacionalidad peruana y siempre va por el empate

Julinho toma posición en pleito Tapia-’Chorri’

¿En qué bando te pones Julius el de Renato Tapia o la del ‘Chorri’?

En la de Perú, mi hermano. Esta selección está sufriendo muchas críticas después de haber ido a un mundial ser subcampeón de América. Ahora, arrancar últimos en la Eliminatorias hizo que se acaben los elogios, pero mi mamá me decía siempre: No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. Todos somos peruanos, como dice el ‘Checho’, el rival es Brasil.

Nunca tuviste una polémica así ¿no?

Mi papá me dijo: el fútbol es para hacer amigos, no para hacer enemigos y al que te critica demuéstrale que está equivocado.

¿Es difícil jugar en Recife?

Hace mucho calor. Yo soy de Bahía, donde la temperatura a veces lega a 40 grados. Después está Laguna y Recife es zona de mucho calor. Lo bueno es que vamos a jugar de noche. Es una buena plaza.

Hemos jugado seis partidos conta Brasil ¿Este, pinta diferente?

Sí mi hermano es distinto, por la situación en que nos encontramos hoy y también por la situación que se encuentran ellos. Cada vez que nos hemos enfrentado yo veía a un Brasil superlativo, hoy no lo veo tan así.

En el último partido por Eliminatorias Neymar nos hizo la fiesta…

Neymar marca la diferencia en Brasil. Básicamente nos ganó el partido solo, espectáculo y goles. Pero el Brasil de Tite, el de hoy, no me gusta, No me gusta lo de Danilo y lo de Alex Sandro.

Pareja de brasileños son queridos por todos los peruanos (Instagram)

¿Por qué no te entusiasma este Brasil?

Porque siempre se apostó por sus marcadores de calidad, Roberto Carlos, Marcelo, Cafú, Maicon, Georgino o Dani Alves y hoy es de lo que más adolece. El mediocampo tampoco me gusta, por eso pienso que este Brasil es más accesible.

¿Este jueves podemos romper la ‘maldición’?

Podría ser, pero el momento de Perú tampoco es bueno. Por primera vez veo al equipo de Gareca con menos equilibrio que antes y pasa por los momentos Advíncula parece que no regresó al 100%, Flores que se volviendo de una lesión larga, igual que Paolo y Trauco que no está en su mejor nivel.

¿Con esto firmas el empate?

Cerrado, donde firmo.

La selección peruana logró recuperarse en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2002 tras vencer en un discreto partido a Venezuela. Ahora buscará obtener otro resultado positivo frente a Brasil.

Julinho y su fe ciega en ‘Cuevita’

¿Cómo aseguramos ese puntito ‘ratoneando’ o con chocolate?

Si ‘ratoneamos’ en cualquier momento nos la encajan, si jugamos de ‘igual a igual’ también nos la pueden mandar a guardar. Hay que hacer nuestro juego, defender cuando la tengan ellos y hacer la transición al ataque, pero de manera agresiva, que haga daño. Eso nos esta faltando. Tenemos a Carrillo, Cueva y Lapadula que pueden lastimar esa defensa.

Julius, ahora que eres entrenador, minuto 80′ en Recife, cero a cero el marcador, penal para Perú, ‘Cuevita’ te mira como diciendo “Profe yo” ¿Le dices que sí o miras para otro lado?

Le digo que patee, absolutamente. Al jugador hay que darle la confianza y se la daría. Cuando Cueva a garró la pelota en el mundial para patear el penal, dije: Qué huevos tiene ese chiquillo, para saber que si fallaba más de 30 millones te iban a matar. No me gustan los jugadores con miedo. Es más te cuento una anécdota.

Cuenta...

Yo tengo un muchacho en la categoría 2005 que fallaba penales en el entrenamiento y en el partido. Nunca le quite la confianza, ahora es el mejor goleador en la historia de menores. Rompió el récord de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán con 50 goles. Apunten su nombre Sebastián Sánchez.

Gracias Julius, toma tu manzanilla, té de tilo, para los ‘muñecos’ tranquilo mi hermano.

Gracias a ustedes mis amigos de Trome, vamos todos hacer fuerzas para lograr esos puntos que tanto necesita nuestra selección.

TE VA A INTERESAR

AIM