Julinho llegó al Perú a inicios de los 90 para hacer historia, ya que, en pocos años, se convirtió en uno de los jugadores más queridos de Sporting Cristal y en delantero de la selección nacional. Sin embargo, su popularidad alcanzó mayores niveles por la imitación del cómico Jorge Benavides.

TE VA A INTERESAR | Julinho y la increíble razón por la que no firmó por Alianza Lima en 1993

El popular ‘JB’ creó el personaje de ‘Cholinho’, el futbolista brasileño que pensaba que en Brasil se hacían las cosas ‘mais grandes do mundo’. No obstante, nunca se supo qué opinaba Julinho de esta imitación, hasta el día de hoy.

En una de las últimas ediciones del programa ‘A Presión’, el exdelantero reveló lo que en verdad pensaba del personaje ‘Cholinho’, incluso contó lo que sucedió cuando una vez se encontraron cara a cara.

“Me encantaba, nunca me molestó, al contrario, una vez me encontré con JB y me preguntó: “Julinho, ¿Te molestaba la imitación?”, yo le dije: “Nunca me molesté contigo, al contrario, me hizo más famoso, más conocido”. El personaje era idéntico a mí, carismático, gracioso”, sostuvo.

Julinho confiesa lo que sentía al ver a ‘Cholinho’ y le hace un pedido a JB. VIDEO: A Presión.

Julinho aseguró que el personaje trascendió de tal manera que hasta estos días, sus hijos le piden ver el los segmentos de ‘JB Noticias’ (programa de los años 90) en los que salía el personaje basado en su persona. “Incluso hoy, Luana y Lucas miran, que no conocían, y se matan de risa”, añadió.

Finalmente, Julinho le extendió un pedido especial al famoso imitador, aunque es consciente que, con el paso del tiempo, su solicitud será muy complicada de cumplir.

“¡Regresa con el personaje JB!, ¡Que vuelva ‘Cholinho’!, aunque ahora el personaje ya no tendría nariz, ni pelo”, expresó entre risas.