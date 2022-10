La nueva lesión en la rodilla derecha de Paolo Guerrero y su ausencia de tres fechas con Avaí FC, ha sido tema del panel de Equipo F de ESPN y todos los panelistas llegaron a la conclusión que es momento de dar un paso al costado, pero fue Julinho quien graficó con mejor precisión el momento del jugador peruano, pues le brasileño también se retiró del fútbol a la misma edad que el ‘Depredador’.

“ A mí me parece que su decisión de ir a Brasil fue buena, porque el tenía que medir. El fútbol pasa por dos cosas: o tú te retiras del fútbol o el fútbol te retira. Los 38 años es una edad fatal para los futbolistas y más cuando tienes una lesión en la rodilla yo me retire a esa edad por una lesión de rodilla ”, señaló el exjugador recordadno un duro momento en su caerrera,

Pero el goleador de Sporting Cristal exrpresó algo que nadie del entorno del ‘Depredador’ se ha atrevido a decirle. “ Entonces más allá de retirarse, el futbol está retirando a Paolo Guerrero . Va a llegar un momento en el que Paolo se va a dar cuenta , todo tiene un comienzo y tiene un final. Más allá de cómo termine, yo creo que ya llegó el momento de retirarse por la puerta grande ”, aconsejó.

Julinho le envió un conejo a Paolo Guerrero (video ESPN)

Alexandra Hörler a Paolo Guerrero: “Su cuerpo le está diciendo: ‘ya no’”

Por su parte, Alejandra Hörler, fue en la misma sintonía que el exjugador brasileño. “ Paolo Guerrero es un jugador de 38 años y el cuerpo de esa edad no se recupera igual, viene de lesión en lesión y, aparentemente, el técnico no lo quiere en Avaí ”, señaló la periodista.

El consejo la comunicadoira lo extendió tambien a la ‘Foquita’ en Alianza Lima. “Creo que un jugador que ha sido un crack y ha significado tanto para el Perú, tiene que retirarse con hidalguía, darse cuenta que de repente el cuerpo les está diciendo que no, al igual que a Jefferson Farfán. No tengo nada contra ellos, pero han llegado a una edad que ya no pueden más ”, reflexionó.

Jorge Espejo: “El titular en Avaí es Bissoli, mandó a la banca a Guerrero”

Desde la visión del entrenador, Jorge Espejo, señaló que el jugador ya ha perdido terreno en el equipo. “ El único que sabe cuándo irse es Paolo, hace varios partidos que el titular en Avaí es ( Guilherme) Bissoli , lo ha relegado al banco y ahora en la oportunidad que tuvo de jugar se vuelve a lesionar la rodilla, yo creo que ya debe estar pensado en lo que viene a futuro ”, precisió.