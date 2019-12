El regreso del hijo de Julio César Chávez, Julio César Chávez Jr., a las ligas mayores del boxeo terminó en medio del escándalo. ‘El Junior’ decidió abandonar su pelea contra el excampeón mundial de los pesos medianos Daniel Jacobs, en el quinto asalto, desatando la ira de todos los aficionados que llegaron al Talking Stick Resort Arena de Phoenix.

Antes del combate ya se podía preveer que todo iba a salir mal. Julio César Chávez Jr. no pudo dar el peso de los 76 kgs. y tuvo que acordar con su rival, un peso de 78.4 kgs.

A diferencia de sus anteriores presentaciones, Julio César Chávez Jr. mostró mucha actitud, pero el boxeo de Jacobs fue superior. Así, ‘el hombre del milagro’ golpeó duramente al ‘Junior’. El trámite de la pelea se volvió sucio desde los primeros minutos.

Así, Julio César Chávez Jr. sufrió un corte en el rostro en el quinto asalto y cuando debió salir al sexto, decidió no hacerlo y abandonar la pelea. Esto motivó la ira del público que empezó a arrojarle botellas y otros objetos.

Su padre la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, no podía creer lo que estaba sucediendo. Las cámaras de la transmisión de DAZN enfocaron el mal momento que pasó ‘el César del boxeo’.

Tras el polémico combate, Julio César Chávez Jr. evidentemente afectado afirmó lo siguiente: “Me cortó con codazos y cabezasos y el referí no le dijo nada, no lo sancionó. Ya no podía respirar, estaba tragando sangre.... Creo que yo estaba ganando todos los asaltos y él solo amarraba.”

Al parecer ahora sí esta pelea podría poner fin a la carrera de Julio César Chávez Jr., la misma que ha estado llena de altibajos y mucha polémica. Siempre se le ha criticado su falta de disciplina, incluso tras caer ante el Canelo Álvarez apareció en un video ebrio y junto a trabajadoras sexuales.