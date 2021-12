Julio César Chávez volvió a la senda del triunfo al vencer al peruano David ‘La Pantera’ Zegarra, sin embargo su victoria se vio manchada en redes sociales, debido a que varios cibernautas compartieron un video en el que se ve al ‘hijo de la leyenda’ llevándose una sustancia desconocida a la nariz.

Después de diez asaltos el ‘Hijo de la leyenda’ se llevó la victoria por decisión unánime ante el peruano; pero lo que más llamó la atención de los cibernautas donde se ve al un colaborador del ‘Junior’ llevándole una sustancia a la nariz.

El video de lo ocurrido se volvió viral, e incluso varios mexicanos acusaron al Jr. de ‘hacer trampa’, al respecto Chávez salió al frente para responder a sus detractores.

¿Habrá Usado Chávez Jr sustancias ilegales durante su pelea?



Los secretos de la esquina



Que le dan a Chávez Jr. en la nariz entre rounds ?



LA RESPUESTA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.

‘El Junior’ Julio César Chávez manifestó que la sustancia que se le ve inhalando es Iliadin, un medicamento utilizado para descongestionar la nariz. “Lo que usé fue Iliadin, es como un afrín, te destapa los poros (las congestión nasal). Iliadin, pero no es ninguna sustancia... Pueden acercarlo bien y fijarse bien lo que es. Ya les he dicho yo que lo que yo pueda hacer lo puede hacer el otro”, manifestó en sus historias de Instagram.

“El que hizo el video cuando me pongo el spray, ¿Qué insinuará? ¿Qué es lo qué quiere que piensen? ¿Qué creen que él quiere que ustedes piensen?”, agregó el ‘Junior’.

“Yo he sido un peleador siempre limpio, nunca he sido tramposo, quienes son los que sí lo hacen, ellos son lo que lo están diciendo. Yo siempre doy la cara, nunca me escondo”, finalizó el púgil de Sinaloa.

SEGUIDORES PIDEN A CHAVEZ JR. VS. JAKE PAUL

Precisamente la noche cuando Julio César Chávez Jr. derrotaba a la Pantera Zegarra, el youtuber Jake Paul acababa con un rotundo nocaut al excampeón del UFC, Tyron Woodley, en los Estados Unidos.

De inmediato los seguidores de Chávez Jr. le pidieron al púgil enfrentarse contra Paul y, aunque el Junior no se mostró entusiasmado con esta situación, manifestó que por una buena paga estaría dispuesto a pelear con él.

ASÍ PELEÓ ‘LA PANTERA’ ZEGARRA CONTRA CHÁVEZ JR.

David 'Pantera' Zegarra perdió ante Julio César Chávez Jr. (Video: Azteca Deportes)





