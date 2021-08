A Julio César Uribe se le ve en los últimos meses en un comercial de una casa de apuestas apareciendo de sorpresa a los apostantes. El técnico de Alianza Universidad y ex estrella de la Selección peruana siempre fue así, sorprendía cuando llevaba la diez y cuando se trataba de apoyar una causa justa. El ‘diamante’ dejó un buen recuerdo en su paso por la Universidad San Martín y aquí recordamos los hechos.

Una de las primeras medidas que tomó el ‘diamante’ cuando asumió la dirección técnica de los santos fue que el primer equipo trabaje en doble turno en la sede del club y pidió lo mismo para la reserva. Julio César quería estar al tanto del trabajo de los chicos para más adelante subir alguno a primera. Cuando terminaba el primer turno de entrenamiento, los jugadores de la primera luego de almorzar pasaban a descansar en la concentración a la espera de la práctica de la tarde. La mayoría dormía cómodamente, veía televisión o mataba el tiempo conversando, mientras que los chicos de la reserva entre los que se encontraban Raziel García, Renzo Garcés, Luis Iberico ,Adrián Ugarriza, Jack Durán Hideyoshi Arakaki y Jean Deza, como no tenían carro para irse a su casa y alguno hasta pasajes regresar por la tarde, mataban el tiempo libre paseando por el club y cuando querían dormir, cómo no había sitio para ellos en la concentración, iban al gimnasio, cogían una colchoneta y se tiraban al piso.

Uribe no sabía nada pero una tarde se le ocurrió dar una vuelta por las instalaciones del club y cuando entró a gimnasio vio a los futuros cracks santos en esas condiciones se quedó sorprendido y preguntó: ¿ Por qué no están descansando en la concentración? ‘profe sólo hay camas para los profesionales’ le respondió un empleado. El técnico se cogió la cabeza y soltó un ‘así queremos volver a un mundial’. Al día siguiente cuando terminó de entrenar el primer equipo, Uribe se acercó a la cancha donde trabajaba el segundo equipo y le dijo al técnico. ‘Cuando termines quiero que me acompañes a hacer unas gestiones’.

Luego de las prácticas los entrenadores salieron en el Mercedes Benz del diamante y empezaron a dar vueltas por Santa Anita. El responsable de la reserva no entendía a dónde quería ir Julio hasta que el ex diez de la selección paró en un hotel y le dijo para bajar. Ya dentro del recinto, el DT santo pidió hablar con el administrador del local y de frente le pidió precio por diez cuartos dobles. El empleado le dijo una cantidad y el diamante no pidió rebaja y en una abrió la billetera y dijo. “Aquí tienes para cuatro meses. A partir de mañana vienen unos chicos por las tardes” El técnico de la reserva se quedó sorprendido y agradeció el gesto de Uribe que luego consiguió que el club habilitara un espacio para los reservistas y juveniles con futuro. Con este detalle hacia los más jóvenes, el Diamante confirmó que no sólo era un crack dentro de la cancha, fuera de ella era igual o incluso mejor.

