Julio César Uribe sobre Jesús Pretell en Fox Sports: "No está por encima de Cartagena y Ballón" [VIDEO]

Sin pelos en la lengua, así se mostró Julio César Uribe al hablar de Jesús Pretell, mediocampista de 20 años quien disputará su primera Copa América con la selección peruana. ¿Es discutible su convocatoria? Esto piensa el 'Diamante'. Mira el video.



"Queda una interrogante por resolver: ¿Por qué Ballón no está en la selección siendo un jugador muy regular y productivo?", arrancó Julio César Uribe en Fox Sports Radio Perú.



"Respetando a Pretell, un chico nuevo y que tiene buenas condiciones, pero no está por encima de Cartagena y de Ballón", lanzó el también ex futbolista.

"Los que algo sabemos de fútbol y opinamos, con la mejor de las intenciones, hay que darle el lugar a quienes se lo han ganado", cerró.