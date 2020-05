Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Esta no es una charla de fútbol, aunque el entrevistado sea uno de los mejores de todos los tiempos. Esta es una conversación de vida, de un muchacho que tuvo muy poco y llegó hasta donde sus sueños lo dirigían. Julio César Uribe, con o sin balón, es un maestro.

¿Te molesta que te llamen negro?

‘Negrito’ o ‘qué lindo negro’, normal.

No todos hablan así...

Algunos me sueltan ‘negro con...’.

¿Y cómo lo solucionas?

En la cancha yo decía: ‘Ya te jodiste’. Y lo superaba.

¿En la vida?

A mí nadie me toca a mi madre, porque me transformo.

¿Peleador?

Mi chapa era ‘Mina’, como el boxeador.

¿Justiciero?

Cuando a un compañero lo agarraban de punto.

¿Saltabas?

Buscaba al abusivo y arreglábamos las cosas.

Muchos creen que eres ‘botado’

No sé cómo me verán, pero eso cambia.

Julio César Uribe fue el dueño de la 10 en Eliminatorias, pero no la usó en la Copa del Mundo. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo?

El día que me conocen comentan: ‘Este compadre es de la p... madre, es un deshueve’.

¿Qué significa?

Que todos tenemos maneras de ser, pero lo que no se puede negociar es ser siempre correcto.

¿Cuál es tu orgullo?

Tengo mi familia, hijos que no hablan mal de mí, sino que más bien me agradecen. No hice un hogar disfuncional ni mucho menos alguno se hizo drogadicto.

Filosofemos. ¿Qué son los hijos?

La consecuencia de dos personas que no se conocían y después se aman.

¿Una frase que deberíamos descartar?

¿Qué mierda se cree? Y más bien habría que preguntarnos: ¿cómo se cultivó?

¿Cómo nació el gusto por los ternos?

Cuando llegué al Cagliari de Italia.

Uno de los países del mundo que marca la moda...

Y me identifiqué con ese estilo.

Conversé con tu hijo Edson y afirmó que él practicaba el juego colectivo y tú el individualista...

Empecé así, pero lo corregí para pensar en función de equipo.

Siempre al frente con la pelota en los pies, ¿y para el amor?

Antes era dificilísimo. Un mes para enamorar, luego declararte y esperar una semana para que ten de una respuesta.

Todo cambió...

Ahora saltan de enamorados directamente a irse a vivir juntos.

A propósito, ¿parla italiano?

Sí y hablo inglés intermedio, que en esta cuarentena lo estoy estudiando y en tres meses debo manejarlo correctamente.

Eres un ciudadano del mundo...

Si quieres te respondo como colombiano: ‘¿Quiubo, paisa?’. O como mexicano: ‘¿Qué haces, chingón?. O como argentino: ‘¿Qué pasa, boludo?’, ja, ja, ja.

Don Óscar Arizaga asegura que nunca le ganaste bailando salsa...

Que pase el asilamiento social, nos juntamos a comer y ustedes van de testigos. Allí bailamos.

¿Sigues pensando en ser político?

Hay dos condiciones que se necesitan para asumir ese compromiso: idoneidad y honestidad. Creo que la segunda ya la tengo.

¿Tu ideal en una línea?

El poderoso siempre sonríe, el pobre necesita reír.

¿Qué es la felicidad?

El derecho que nadie nos puede negar.

¿Es cierto que Roberto Mosquera tiene más ternos que tú?

No puedo comentar nada que me lleve a compararme con mis mejores amigos.

Cuando emigraste a Europa, no existía esta globalización. ¿Tus compañeros sabían dónde estaba el Perú?

Muy pocos, que era un país de América. Por eso siento que dejé bien puesto el nombre de nuestra patria.

¿Ahora desde qué ‘Trinchera’ estás sirviendo a la gente?

Soy asesor deportivo en la Municipalidad de Jesús María. Junto al alcalde Jorge Quintana García Godos hacemos un trabajo para la gente.

Toca cuidarse...

Alimentar el alma y ya nos volveremos a abrazar, de eso no tengo dudas.