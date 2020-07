Por: José ‘Huachano’ Lara

Apostado en su casa, Julio César Uribe disfrutó el Perú-Colombia de 1981 de una manera muy particular. A pesar de los años, volvió a recibir elogios de amigos y colegas. El ‘Diamante’ se emociona y sigue brillando como en sus mejores tiempos.

Vimos el Perú-Colombia de las Eliminatorias 1981 y te jugaste un partidazo...

Debimos haberlo goleado, todo lo hicimos muy bien. Tenían que agarrarme a patadas para pararme.

Anotaste y luego te sacan otro de la raya...

Pudo haber sido mi mejor gol de la historia. Por inspiración individual, la manera de donde parto, llevo de derecha e izquierda y defino bien por encima del arquero Zape. No sé de dónde aparece (Francisco) Maturana y la saca.

Te quedaste con el grito en la garganta.

Con todo respeto, había limpiado toda la cancha de derecha a izquierda verticalizando.

¿Primera vez que hacías esa jugada?

Antes la hice con Junior (Colombia), partí por izquierda, freno, hago la elástica, sale el central, le hago un túnel ante la salida del arquero y gol.

Tuviste un día redondo...

Tuve ocho remates al arco y colaboré en la expulsión del colombiano.

¿Uribe técnico tendría de titular a Uribe jugador?

Cambiaba de sistema solo para tenerlo. No lo dudes. ¡Cómo jugaba ese zambito!

Para muchos esa selección del 81 fue la mejor que tuvimos...

El equipo defendía bien, pero se preocupaba en atacar, tenía la mejor propuesta ofensiva. Jugaba igual de visita como de local. Iba al frente en cualquier cancha.

¿Era el mejor Uribe?

Estaba en un gran momento, pero el más sobresaliente fue en las Eliminatorias para México 86. Venía de jugar en Europa y estaba más completo, con más experiencia.

Luego del choque con Colombia fuimos a Montevideo...

Recuerdo que previo al partido mis compañeros estaban serios en la mesa y me pongo a cantar, les dije: ‘Muchachos, juguemos tranquilos, vamos a divertirnos’.

Perú llegó a España 82 con gran expectativa.

Tuvimos un equipo extraordinario por las Eliminatorias y lo que se hizo previo al Mundial.

¿Alguna anécdotas por contar?

Hay muy buenas, pero no quiero problemas ja, ja, ja.

‘Panadero’ Díaz y Gerónimo Barbadillo coinciden en que no se debió llevar a Teófilo Cubillas a ese Mundial...

Las opiniones hay que respetarlas. Mi interpretación es que estando los dos (Uribe y Cubillas), debió servir para potenciarnos y no dividirnos. Teniendo tanto talento, fracasamos. No hubo manejo de la idea. Desafortunadamente, faltó liderazgo.

¿Te llevabas bien con el técnico ‘Tim’?

Tenía una relación muy cordial y correcta, de mucho respeto.

¿Manejaba bien el vestuario?

Siempre decía: ‘Vamos a hacer fútbol’. Nos ponía la pizarrita en la parte ofensiva. Todo sencillo. La teoría la teníamos que llevar a la práctica.

Dijiste que te pusiste a cantar en una concentración, ¿siempre hacías eso?

Claro. Me acuerdo que cuando llegué a Italia me puse a cantar y el técnico me dijo: ‘Acá no estás en tu tierra’ y no cante más ja, ja, ja. Yo soy muy alegre y la música es parte de mi vida.

¿Qué tipo de ritmo?

Salsero, pero cuando escuchaba las criollas del ‘Zambo’ Cavero, Óscar Áviles o Lucila Campos, me transformaba. Se me eriza la piel con el ‘Contigo Perú’.

¿Un grupo de salsa?

Dos: ‘Niche’ de Colombia y ‘El Gran Combo’.

¿La rompes en la ‘pista’?

Por supuesto. Imagínate, cuando yo jugaba, ¿bailaba o no? Entonces, ¡cómo no voy a bailar!

¿Qué compañeros la conocían?

Óscar Arizaga, callado, pero la hacía, también el ‘Mango’ Olaechea.

¿Y los que no daban la talla?

No lo voy a decir para no romper las buenas relaciones, pero había varios ‘tronquitos’ ja, ja, ja.

Como buen profesor, ¿‘Cuto’ Guadalupe baila bien?

Solo se defiende, que no se me ‘agrande’.

De esta generación, ¿quiénes bailan?

Yotún y Advíncula tienen ritmo, swing, la hacen bien.

¿Usted es barrio?

Claro, de Barrios Altos.

Ahora en la concentración hay torneos de PlayStation, ¿antes qué había?

Aparte de cantar, hicimos una pelea de box.

¿Cómo se le ocurrió?

He sido boxeador. Y un día pactamos un combate con ‘Leo’ Rojas.

¿Dónde fue?

En el hotel ‘Contry Club’ de San Isidro en el 85. Fue un ring bien armado.

¿Cuántos asaltos aguantó?

Hasta que le moví los dientes y abandonó ja, ja, ja. ‘Leo’ es fuerza, pero para boxear hay que tener técnica.

Nos quedamos con las ganas de ver al mejor Julio César en un Mundial...

En España 82 venía muy bien, teníamos un gran equipo. Para México 86, en el partido contra Argentina, ingreso y ni a patadas me podían parar.

¿Ruggeri pegaba mucho?

Hace poco me encontré con él y me dijo: ‘Ni a patadas podíamos pararte, no sabíamos cómo, era una cosa impresionante, qué hijo de p... eras’. Óscar es una gran persona y profesional.

De ese encuentro me acuerdo de la marca a Maradona.

Son decisiones que hay que respetar. (Luis) Reyna era más que esa marca. Lo han rotulado mal. Tenía mucha calidad.

Recordar es volver a vivir.

Así dice el dicho. Teníamos un equipazo. Lo disfruté. Ahora lo vi con ojos de técnico.

Muchas gracias por compartir este momento con nosotros...

A ustedes. Ojalá las nuevas generaciones hayan podido ver el partido, a cada jugador, línea por línea, extraordinarios todos.