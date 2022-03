‘EL DIAMANTE’ PUDO CAMBIAR LA CELESTE POR LA ROSADA. El ‘Diamante’ Julio César Uribe reveló en La Fe del Cuto, que pudo ponerse la camiseta del Sport Boys, en lugar de jugar en Sporting Cristal. Incluso llegó a probarse en el popular equipo chalaco.

TE VA A INTERESAR: DETIENEN AL FUTBOLISTA PATRICIO ARCE ACUSADO DE PARTICIPAR EN PRESUNTO INTENTO DE HOMICIDIO

“Como yo no debutaba en Sporting Cristal, me fui a probar al Sport Boys, yo quería jugar. Me iba a quedar en el Boys para debutar y le fui a avisar a Cristal. Ya me habían aprobado la prueba”, reveló Uribe.

El exentrenador de la selección afirmó que los dirigentes no quisieron que se vayan. “Tuve que quedarme y de castigó me mandaron a los juveniles otra vez. Después de dos meses me llamaron a primera”, manifestó.

‘El Diamante’ Julio César Uribe agregó que concentraba para los encuentros del cuadro celeste, hasta que debuto contra Alianza Lima en 1975.

MÁS INFORMACIÓN: