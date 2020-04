Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El tiempo se lleva muchas cosas, incluso algunos recuerdos, pero jamás puede borrar la historia. En ella, escrita con tinta indeleble, se lee el nombre de Julio García, figura de Cienciano y campeón de la Copa Sudamericana. El ‘Pincel’ ya no patea una pelota y con su calidad de siempre saca a relucir ese ánimo inquebrantable y convierte una conversación en una charla amena y aleccionadora.

¿Julio César Uribe o Roberto Mosquera?

¿En qué sentido?

En ‘ropero’...

Los dos son elegantes, siempre con la moda, aunque el primero falló un día.

¿Por qué?

Apareció con el pantalón del buzo que nos daban en Cienciano y una casaca de cuero negra.

¿Otra más del ‘Diamante’?

Al final del entrenamiento le dijo al arquero ‘Nacho’ Drago: ‘Te voy a patear tres penales. Si atajas uno solo, te invito a almorzar’.

¿Aceptó?

Sí. Pateó el primero y gol, el segundo y otra vez adentro.

¿En el tercero?

Uribe se sobró y le dijo a su asistente ‘Panadero’ Díaz: ‘Rubén, ahora se la voy a patear como a Pedro Antonio’.

¿Qué significaba?

Todos nos quedamos en silencio y ‘Nacho’ lo retó: ‘¿Va a cumplir su palabra?’.

¿Lo hizo?

Disparó fuerte y esquinado a la derecha, y allí paradito estaba el arquero agarrando la pelota sin problemas.

¿Qué dijo Uribe?

Lo miró sorprendido y ‘Nacho’ le aclaró: ‘Sé que se refería a Pedro Antonio Zape, usted hizo gol. He visto ese video’.

¿El ‘floro’ de Mosquera es único?

Es sus charlas técnicas te narraba un pequeño cuento de dos minutos, luego terminaba con una arenga que te tocaba el corazón y salías con todo a la cancha.

¿Por qué nunca jugaste en ‘U’, Cristal o Alianza?

Siempre me buscaron, no acepté porque los cusqueños me trataron tan bien que no podría jugar en otro club peruano que no sea el ‘Papá’.

¿Fue por eso?

No me imagino entrando al estadio ‘Garcilaso de la Vega’ con otra camiseta.

¿Un ejemplo del liderazgo de Freddy Ternero?

Cuando entrenábamos, Óscar Ibáñez me pedía que baje, que cubra mi franja y prácticamente me quería de quinto defensa.

Pero tú eras creativo...

Eso me molestaba, no quería estar tan retrasado y ahí apareció el técnico.

¿Qué dijo?

Me tranquilizó: ‘Hazle caso en los entrenamientos, en los partidos quédate arriba que es allí donde te necesito’.

Te debo preguntar una de César Ccahuantico...

Jugamos una Copa Libertadores ante Gremio y ganamos 2-1. Una de las figuras principales era el brasileño Zinho, que jugaba en la selección de su país, y el ‘Cholo’ contaba algo que nadie podía creer...

¿Qué historia?

Aseguraba que ese Zinho, después del partido, lo buscó y elogió: ‘Me has anulado, eres el mejor de tu equipo. Dame el honor de intercambiar tu camiseta’.

¡Sorprendente!

Algunos dudamos, luego contó algo más: ‘En la jugada que un grandote uruguayo pateó a Rodrigo Saraz me acerqué, lo agarré del cuello y le dije que mi tierra se respeta’.

Increíble...

Pero se olvidó que estaban pasando el resumen del partido y justo sale ese momento de la trifulca. Efectivamente, se ve que encara al charrúa, pero este estira su mano, lo agarra del cuello y lo lanza bien lejos.

¿Cómo reaccionaron ustedes?

Nos doblamos de la risa.

¿Vives en Piura?

He regresado a la casa de mis padres, soy vicepresidente del club Flamengo de mi barrio, donde me inicié, y tratamos de realizar un buen trabajo, avanzar en los torneos distritales y Copa Perú.

Gracias por estos recuerdos...

A Trome y siempre estoy publicando en mi Facebook Julio García oficial. Espero que entren a leerlo.