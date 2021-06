Palabra de crack. Julio Meléndez es una voz más que autorizada para hablar de la Selección peruana. El recordado ex zaguero de Boca Juniors hace un repaso del equipo de todos y destaca la figura de Gianluca Lapadula. El ganador de la Copa América del 75 es parte de la historia de nuestro fútbol y difícilmente vuelva a aparecer un jugador de su categoría.

¿Qué le pareció el triunfo ante Colombia?

Estaba nervioso, veníamos de una goleada con Brasil. Por suerte nos recuperamos, vi un equipo comprometido, con ganas.

¿Le gustó el desempeño de Callens?

Mucho, no porque él sea del Callao, pero rindió muy bien, ganó arriba y, lo más importante, se anticipó a los rivales y salió jugando.

No siempre hay que ‘reventarla’...

La pelota es como la mujer, hay que darle cariño. Si la tratas mal, no regresa y dice me voy con otro que me trate mejor.

¿Y la ‘Sombra’ Ramos?

Es un buen jugador. Tiene que imponer, mandar, por algo es de los más experimentados.

¿Le gusta Lapadula?

¡Claro! Corre mucho, se entrega, falta que lo acompañen más y se acople al juego del equipo. Nació en Italia, pero parece del Callao, bravo como nosotros los chalacos.

¿Qué destacaría del ‘Bambino de los Andes’?

Es cargoso, antipático para los defensas, se mueve por todos lados y da opciones a los volantes.

¿Santiago Ormeño?

Quiero verlo en más partidos, tiene cosas interesantes.

¿Algún jugador que sea ‘sorpresa’?

Marcos López, que siga así y entienda que está defendiendo al Perú.

¿Qué debimos hacer ante el baile que nos dio Neymar?

Estuvo muy ‘cancherito’, me dio cólera, Ramos debió reventarlo. Abusó del bailecito, no pueden hacernos mucha figurita. Me desesperé y me preguntaba: ¿No hay uno que lo pueda bajar?

Pero usted no pegaba...

Cuando había un cargoso como Neymar le decía: “A la próxima te doy en la cabeza”.

Luis Advíncula iría a Boca, ¿Qué le parece?

No es panudez, pero ya es tiempo que alguien haga olvidar al negro Julio Meléndez.

¿Es complicado ser ‘xeneize’?

Hay presión, es una gran institución y si lo haces bien te dan un cariño que no lo encuentras en cualquier parte. Te lo digo yo que hasta ahora me siento apreciado por los hinchas.

¿Cómo debió manejarse la indisciplina de Cueva?

Que me disculpe Christian, pero hay que saber dónde y cuándo hacemos las cosas. Cuando estás arriba hay un montón de amigos, cuando caemos nos ven hasta feos.

¿Qué recuerdos del título del 75?

Siempre viene a mi mente todo lo bonito que vivimos. No pueden decir que jugamos con equipos chicos, enfrentamos a Chile, a Bolivia en altura y le ganamos a Brasil en su casa. Cómo habrá sido de difícil que nunca más se volvió a ganar la Copa.

’Panadero’ Díaz contó que jugaron gratis por la selección.

El premio que nos llevamos solo fueron 110 dólares. No nos interesaba la plata, jugábamos por el país, por la patria. Lo que hizo el ‘Cholo’ (Sotil) fue inmenso, pudieron sacarlo del Barcelona. Las autoridades son un poco ingratas con nosotros.

Ese 3-1 a Brasil en su casa es histórico...

Nadie les ganaba, menos en su casa. Recuerdo que luego de la charla de Marcos (Calderón) nos juntamos y dijimos: “¡Vamos a sacarnos la m...!”. Jugar por la selección es un orgullo.

¿Cómo analiza el duelo con Ecuador?

Tenemos que seguir mejorando, hay que ratificar lo bueno que se hizo ante Colombia.

Un abrazo a la distancia, don Julio...

A ti, sobrino, y siempre listo para atender a mis amigos de Trome.(José Reynoso Alencastre).

