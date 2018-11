Juventus vs AC Milan EN VIVO EN DIRECTO con Cristiano Ronaldo como referente los 'Bianconeros' visitan este domingo a los 'Rossoneri', liderados por Gonzalo Higuaín, por la fecha 12 de la Serie A en el estadio Giuseppe Meazza, desde de las 2.30 p.m., partido que puedes seguir desde la señal Rai TV Internacional.



La 'Vecchia Signora' llega a este Juventus vs AC Milan en su mejor inicio de temporada en la Serie A, con diez victorias y un empate en los primeros once partidos, coincidentemente desde la llegada de Cristiano Ronaldo.



Cristiano Ronaldo intentará buscará demostrar en este Juventus vs AC Milan que Massimiliano Allegri no se equivocó cuando abrió la puerta a Gonzalo Higuaín quien luego criticó esta actitud del DT de los Bianconeros. Paulo Dybala y Juan Cuadrado podrían no ser de la partida por precaución y serán Mandzukic con Bentancur o Duglas Costa serían alternativas para el DT.





Juventus espera mantener la racha

Este Juventus vs AC Milan será el momento perfecto del ‘Pipita’, Gonzalo Higuaín, ex jugador bianconero, para cobrarse la revancha para quienes lo hicieron salir por la puerta chica. el argentino superó una molestia en la espalda y Gennaro Gattuso lo hioz descansar para que pueda ganarle el duelo a Cristiano Ronaldo.



Juventus vs AC Milan: Probables alineaciones.



AC Milan : Donnaruma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Castillejo e Higuain.



Juventus: Szczesny; Cancelo, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Cristiano Ronaldo, Mandzukic y Douglas Costa.