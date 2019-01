Juventus vs AC Milan EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín pelean por la Supercopa de Italia

Juventus vs AC Milan EN VIVO EN DIRECTO ON LINE los dos mejores equipos de la Serie A, con Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín, ponen pausa al torneo local para viajar hasta Arabia Saudita y disputar la Supercopa de Italia. El duelo pactado para las 12:30 p.m., (Hora peruana) en el King Abdullah Sports City será trasmitido por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica y por la cadena RAI para Europa.



¿Vas a seguir el Juventus vs AC Milan vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del duelo que se jugará en Arabia Saudita.



Con este Juventus vs AC Milan, el cuadro de Cristiano Ronaldo jugará su séptima definición consecutiva que la Supercopa de Italia y Massimiliano Allegri espera quedarse no dejar escapar este trofeo como como lo hizo ante Lazio (2017) y AC Milan (2016). En el 2014, también cayó frente al Nápoli.



Para este Juventus vs Ac Milán el DT pone toda la carne en la parrilla con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y Federico Bernardeschi en el ataque de la 'Vecchia Signora'.



Juventus vs AC Milan EN VIVO con Cristiano Ronaldo por la Supercopa de Italia

Juventus vs. AC Milan: en el Mundo



México 11:30 a.m.

Perú 12:30 p.m.

Ecuador 12:30 p.m.

Colombia 12:30 p.m.

Bolivia 1:30 p.m.

Argentina 2:30 p.m.

Chile 2:30 p.m.

Uruguay 2:30 p.m.

Paraguay 2:30 p.m.

España 6:30 p.m.



Distinta es la firma de encarar este Juventus vs AC Milan para los 'Rossoneros' quienes buscan levantar cabeza e iniciar de buena manera el 2019 y acallar las voces que hablan de la posible partida de Gennaro Gattuso, entrenador del equipo.



Gonzalo Higuaín buscará revancha con Cristiano Ronaldo para este Juventus vs Ac Milan. Hakan Calhanoglu y Samu Castillejo serán los acompañantes del 'Pipita' para este clásico. En la Serie A el argentino perdió el duelo 2-0 ante sel portugués y encima falló un penal en el duelo de la fecha 12 del Calcio.

Juventus vs. AC Milan:



Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Dybala, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo.



AC Milan: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Bakayoko, Paquetá, Kessie; Calhanoglu, Higuaín, Castillejo.