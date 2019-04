Juventus vs Ajax EN VIVO con Cristiano Ronaldo por vuelta de cuartos de final de la Champions League 

Juventus vs Ajax EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO Italianos y holandeses se ven las caras nuevamente este martes en Turín por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Con Cristiano Ronaldo a la cabeza 'La Vecchia Signora' pisa el Allianz Stadium, desde las 2:00 p.m., (Hora peruana) en un duelo que puedes seguir por la señal de Fox Sports en Latinoamérica, mientras que en Italia arrancará a las 9:00 p.m. vía SKY Go Italia.



¿Vas a seguir el Juvenstus vs Ajax vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Massimiliano Allegri ha guardado todas sus armas para este Juvenstus vs Ajax, pues ante el SPAL por la Serie A, dio descanso a varios titulares entre ellos a Cristiano Ronaldo , la máxima estrella del conjunto italiano.



Juventus vs. Ajax: dónde ver en vivo



Perú: 2:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Italia: 9:00 p.m. vía SKY Go Italia, Sky Sport Uno y Sky Calcio 2

España: 9:00 p.m. vía Movistar +, Movistar Liga de Campeones 1

México: 2:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Norte

Argentina: 4:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Brasil: 4:00 p.m. vía Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, Esporte Interativo, TNT Go

Uruguay: 4:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Ecuador: 4:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Colombia: 2:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Chile: 3:00 p.m. vía Fox Sports y Fox Play Sur

Paraguay: 3:00 p.m. vía Fox Sports

Bolivia: 3:00 p.m. vía Fox Sports

También llegan descansados al Juventus vs Ajax, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi y Mario Mandzuki, quienes no alternaron el fin de semana en la Serie A, pero pese a eso el equipo sigue en ruta a un nuevo título en la liga, aunque su meta máxima es levantar la Champions League de la mano de Cristiano Ronaldo.



Ajax, por su parte, ha demostrado que tiene material para aguarle la fiesta al más grande del mundo e intentará hacerlo con los 'Bianconeros' con un triunfo en casa ajena y los ponga en las semifinales. Los holandeses ya saben lo que es traerse abajo a un gigante como Real Madrid con un 4-1 en la vuelta de octavos de la Champions League.



Juventus vs. Ajax: alineaciones posibles

​

Juventus : Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

DT: Massimiliano Allegri.



Ajax : Onana, Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Schöne, Neres, Van de Beek, Ziyech y Tadic.

DT: Erik ten Hag.