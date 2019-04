Juventus vs Ajax EN VIVO Horarios y canales para ver TV ONLINE cuartos de final vuelta de Champions League

Juventus vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO. Italianos y holandeses se miden por cuartos de final vuelta de Champions League. En el duelo de ida disputado en Ámsterdam quedaron 1-1 con gol de Cristiano Ronaldo. En esta nota conoce los horarios y canales del partido.



¿Cuándo y dónde se jugará el Juventus vs Ajax? Se llevará a cabo este martes 16 de abril en el Allianz Stadium de Torino, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora se jugará el Juventus vs Ajax? Todo arranca a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia. En España irá a las 9:00 p.m. Pero su lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Juventus vs Ajax: Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Juventus vs Ajax? El encargado de pasar el cotejo para Latinoamérica es Fox Sports. En España lo puede seguir por Movistar Liga de Campeones y Movistar+. En Estados Unidos por Univisión Deportes y Galavisión.



Juventus vs Ajax: Canales del mundo



Argentina / Fox Sports

Bolivia / Fox Sports

Brasil / Esporte Interativo y TNT Go

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports

Colombia / Fox Sports

Ecuador / Fox Sports

Francia / RMC Sport 2

Alemania / DAZN

Italia / Sky Calcio 2 y Sky Sport Uno

Japón / DAZN

México / Fox Sports

Perú / Fox Sports

Paraguay / Fox Sports

Portugal / Eleven Sports 1

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y Galavisión

Uruguay / Fox Sports

Venezuela / Fox Sports



¿Vas a seguir el Juventus vs Ajax vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!