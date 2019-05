Juventus vs Atalanta: EN VIVO Con Cristiano Ronaldo y Dybala, se enfrentan por la Serie A

Juventus vs Atalanta: EN VIVO ONLINE TV Los bianconeros se enfrentan a Los Negriazules este domingo en el Allianz Stadium por la fecha 37 de la Serie A. Juventus busca una victoria ante Atalanta para cerrar con alegría la era del técnico Massimiliano Allegri.



En la víspera del partido Juventus vs Atalanta el técnico Massimiliano Allegri ofreció una conferencia tras anunciarse su salida del club, y reveló que la directiva decidió prescindir de sus servicios,



Así, el encuentro Juventus vs Atalanta será un motivo para el penúltimo en la carrera de Allegri en el banco de los bianconeros y servirá para despedirse de los hinchas en casa. El cierre de la Serie A será el siguiente sábado como visitante ante Sampdoria.



"Llegó la hora de separarse, de la mejor manera. Hemos hablado y cada uno dio su opinión sobre el futuro y sobre lo que le hace falta a la Juventus. El club estimó que lo mejor era que no fuera más el entrenador. Vivo este momento con tranquilidad. En la vida profesional hay momentos en los que uno se separa", aseguró Allegri ante la prensa un día antes del duelo Juventus vs Atalanta.



El la previa del Juventus vs Atalanta, el equipo bianconero ya consiguió el título de la liga con varios partidos de antelación y se espera sostener el ritmo con victorias como broche de oro de la exitosa trayectoria de Allegri. Además, la celebración definitiva del campeonato en el Allianz Arena.

Juventus vs Torino: Gol de Cristiano Ronaldo (Video: ESPN 2)

Para el choque Juventus vs Atalanta, el DT italiano ha decidido convocar a los mejores de su plantel. Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala encabezan la convocatoria tras diversos rumores sobre el futuro del aregentino y la salida de diferente jugadores estrellas luego de la llegada de CR7.



En la previa del Juventus vs Atalanta, los bianconeros jugarán con tranquilidad pero para Cristiano Ronaldo la temporada todavía no está completa. El portugués sueña y busca alcanzar el 'Pichichi', a dos fechas del final. No será fácil. Quagliarella de la Sampdoria es el líder de la tabla de goleadores de la Serie A con 26 tantos, mientras CR7 (tercero) con 21.



Pero el encuentro Juventus vs Atalanta, será un duelo clave para la visita, que busca por lo menos un punto para asegurar el cuarto lugar y el cupo para la próxima Champions League 2019-2020. Una derrota lo complicaría y obligaría a ganar en la última fechas debido al acecho de la Roma, que empató, y Milan que le restan dos partidos por jugar.

Juventus vs Atalanta: Con Cristiano Ronaldo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la Serie A Juventus vs Atalanta: Con Cristiano Ronaldo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la Serie A

Alineaciones posibles del Juventus vs Atalanta:



Juventus: Szczęsny, Chiellini, Cáceres, De Sciglio, Spinazzola, Matuidi, Pjanić, Cuadrado, Can, Cristiano Ronaldo y Mandžukić.

Atalanta : Gollini, Masiello, Palomino, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Gómez, Iličić, De Roon, Freuler y Zapata.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.