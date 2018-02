Juventus vs Atalanta: Partido suspendido por impresionante nevada que tapó todo el Allianz Stadium | FOTOS

El partido Juventus vs Atalanta, previsto para este domingo en el Allianz Stadium de Turín (norte) y correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Serie A , fue aplazado a causa de una intensa nevada.



El árbitro del encuentro, Maurizio Mariani, decidió que no se disputase el partido porque no se daban las condiciones necesarias, según confirmó el club Juventus mediante un mensaje oficial publicado en su cuenta de Twitter.



El partido estaba programado a las 18.00 locales, pero el colegiado saltó al campo poco antes de esa hora acompañado por el consejero delegado del Juventus, Giuseppe Marotta, y el del Atalanata, Umberto Marino, y comprobó que el balón no rodaba correctamente.



La Liga de la Serie A informará en los próximos días de la fecha en la que se jugará el encuentro, que iba a medir al Juventus, segundo clasificado, con el Atalanta, octavo.

Mira las imágenes de la intensa nevada:

