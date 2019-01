Juventus vs Atalanta: EN VIVO Con Cristiano Ronaldo por los cuartos de final de la Copa de Italia  

Juventus vs. Atalanta EN VIVO ONLINE EN DIRECTO. Cristiano Ronaldo y compañía llegan hasta Bérgamo para disputar los cuartos de final de la Copa de Italia. El duelo entre CR7 y Duván Zapata se llevará a cabo, desde las 2:45 p.m., (hora peruana) en el estadio Stadio Atleti Azzurri D'Italia partido que puede seguir desde la señal de Directv para Latinoamerica.



Un reto es este Juventus vs. Atalanta para los de Masimiliano Allegri, pues los 'bianconeros' llegan invictos en 21 choques de la Serie A. La gran novedad de la 'Vecchia Signora' es el regreso de del uruguayo Martín Cáceres,



También será un reto este Juventus vs. Atalanta para Cristiano Ronaldo quien busca su segundo titulo en Italia y llega esta instancia en un gran momento, nada menos que como goleador de la Serie A con 15 tantos y 5 asistencias.



Juventus vs. Atalanta: horarios en el mundo

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.



Juventus vs Bologna: Gol de Bernardeschi (Fuente: ESPN | Copa Italia)

Duelo único es el Juventus vs. Atalanta y los de Bérgamo quieren dar la sorpresa en la Copa Italia dejando en el camino al máximo campeón de esta competencia y para ello tiene a uno de los goleadores de la Serie A, el colombiano Duván Zapata, con 14 anotaciones y es una de las principales preocupaciones de Cristiano Ronaldo.



Atalanta, sétimo en la Serie A, no pierde hace cuatro jornadas y pelea por sacar boleto a un torneo internacional como la Europa League. Junto a Duván Zapata, el argentino Alejandro Gonzales, es una de las grandes esperanzas del cuadro celeste y negro.



Juventus vs. Atalanta: posibles alineaciones

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez y Zapata.



Juventus: Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Bernardeschi y Cristiano Ronaldo.