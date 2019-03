Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO Dónde y cómo ver transmisión TV GRATIS octavos de final vuelta de Champions League

Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO. 'Bianconeros' reciben este miércoles a los 'Colchoneros' en el Allianz Stadium por octavos de final vuelta de Champions League. El equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que remontar el 2-0 de la ida. Todo arranca a las 3:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España).



¿Vas a seguir el Juventus vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



¿El Juventus vs Atlético Madrid también se podrá ver por Facebook Live? Sí. Puedes conectarte a la página oficial de la Champions League para no perderte el partidazo por el pase a cuartos de final del certamen.

¿Qué canales de TV pasarán el Juventus vs Atlético Madrid? Fox Sports 1 y Sports 3 serán los encargados de pasar el cotejo para Latinoamérica. En España lo puedes seguir por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.



CANALES DEL MUNDO



Argentina / Fox Sports y Fox Sports 3

Bolivia / Fox Sports y Fox Sports 3

Brasil / TNT Brasil y Esporte Interativo

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports y Fox Sports 3

Colombia / Fox Sports y Fox Sports 3

Costa Rica / Fox Sports Norte

Ecuador / Fox Sports y Fox Sports 3

El Salvador / Fox Sports Norte

France / RMC Sport 1

Alemania / DAZN

Honduras / Fox Sports Norte

Italia / Sky Sport Uno y Sky Calcio 2

Japón / DAZN

México / Fox Sports Norte

Panamá / Fox Sports Norte

Paraguay / Fox Sports y Fox Sports 3

Perú / Fox Sports y Fox Sports 3

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / UniMás, TNT USA y Univisión Deportes

Uruguay / Fox Sports y Fox Sports 3

Venezuela / Fox Sports y Fox Sports 3

HORARIOS DEL MUNDO



México / 2:00 p.m.

Costa Rica / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Panamá / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

Juventus, líder de la Serie A de Italia con 18 puntos de ventaja sobre el segundo (Napoli), viene de golear 4-1 a Unidese sin Cristiano Ronaldo, quien fue guardado para el partido con Attlético Madrid.



Mientras que los del 'Cholo' Simeone se impusieron 1-0 frente a Leganés por Liga Santander, donde marchan segundos a 7 unidades del puntero Barcelona de Lionel Messi.



Juventus vs Atlético Madrid: Alineaciones probables



Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano, Mandzukic.



Atlético Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann, Morata.