Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO Dónde y cómo ver horarios y canales, amistoso por International Champions Cup

Juventus vs Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE. Italianos y españoles se vuelven a ver luego de lo ocurrido en Champions League el pasado marzo, cuando el equipo de Cristiano Ronaldo eliminó a los del 'Cholo' Simeone en cuartos de final. ¡Revancha!



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Juventus vs Altético Madrid? Pues este sábado 10 de agosto en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia, por la International Champions Cup. Partidazo por donde lo veas.



¿A qué hora será el Juventus vs Atlético Madrid? Todo arranca a las 11:06 a.m. para Perú y Colombia. En Chile y Estados Unidos a las 12:06 del mediodía. En Argentina a la 1:06 p.m. En España a las 6:00 p.m.

¿Qué canales pasarán el Juventus vs Altético Madrid? DirecTV Sports transmitirá para Latinoamérica. En España por Gol, LaLiga TV, LaLiga Sports TV y TeleMadrid. En Estados Unidos ESPN+. En Italia por SportItalia.



¿Vas a seguir el Juventus vs Atlético Madrid vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!