Juventus vs Bayer Leverkusen: Con Cristiano Ronaldo VER Día, hora y canal del partido por Grupo D de Champions League

Juventus vs Bayer Leverkusen. Italianos reciben este martes a los alemanes por la segunda fecha del Grupo D de Champions League. El equipo comandado por Cristiano Ronaldo va por su primer triunfo en el certamen tras igualar con Atlético Madrid. En esta nota conoce todos los detalles del partido.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Juventus vs Bayer Leverkusen? Pues este martes 1 de octubre en el Allianz Stadium de Torino, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Juventus vs Bayer Leverkusen? En Perú, Colombia, Ecuador y México a las 2:00 p.m. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Washington D. C.) a las 3:00 p.m. En Argentina, Chile y Brasil a las 4:00 p.m. En España a las 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Juventus vs Bayer Leverkusen? ESPN será el encargado de pasar el cotejo para Latinoamérica. En España por Mitele Plus y Movistar+. En Estados Unidos por TUDN en Vivo, UniMás, Univision NOW, B/R Live y TUDN USA.



Juventus de Cristiano Ronaldo marcha segundo en el Grupo D con 1 punto al igual que Altético Madrid. Mientras que Lokomotiv es puntero con 3 tras victoria frente a Bayer Leverkusen, último sin punto alguno.