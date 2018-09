Juventus vs Bologna EN VIVO EN DIRECTO Cristiano Ronaldo Rai Italia TV ONLINE por Serie A

Juventus vs Bologna EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' reciebne este miércoles al Bologna en el Allianz Stadium por la fecha 6 de la Serie A. El partido arrancará a las 2:00 p.m. por la señal de Rai Italia. Cristiano Ronaldo será titular.



¿Vas a seguir el Juventus vs Bologna vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Juventus de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala irá por su sexto triunfo consecutivo en la Serie A cuando enfrente a Bologna, uno de los coleros del campeonato con 4 unidades.

Cristiano Ronaldo, quien no asistió a la gala de los premios The Best en Londres el último lunes, buscará anotar su cuarto gol en la Serie A con Juventus.



El técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, dijo que Cristiano Ronaldo está en óptimas condiciones físicas, por lo que no descansará en la Serie A pese al duro calendario de partidos.



Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo no estará en la fecha 2 de la Champions League, cuando Juventus reciba a Young Boys de Suiza, tras sufrir polémica expulsión ante Valencia en España en el inicio del torneo.