Juventus vs Bologna: EN VIVO Con Cristiano Ronaldo y Dybala, juegan por los octavos de la Copa de Italia

Juventus vs Bologna : EN VIVO EN DIRECTO Con Cristiano Ronaldo , los bianconeros enfrentan al 'Rossoblu' este sábado en el estadio Renato Dall'Ara por los octavos de final de la Copa de Italia. Juventus va por un triunfo ante Bologna para encaminar la obtención de todos los títulos locales de la temporada. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



El partido Juventus vs Bologna es uno de los partidos más atractivos de la Copa Italia que rompe fuegos en el fútbol italiano tras la para por fiestas de fin de año.



Juventus visita a Bologna, deberá disputar el miércoles la Supercopa de Italia frente al Milan en Arabia Saudí, por lo que Allegri confirmó que hará cambios en la Copa, aunque no confirmó que Cristiano Ronaldo esté implicado en ellos.



"Se ha entrenado bien, volvió descansado, lo necesitaba tras cuatro meses muy duros. No hablo de cuestiones privadas. Veo a Cristiano Ronaldo tranquilo y sereno, el resto, no soy yo el que debe hablar", declaró Allegri, después de que la policía de Las Vegas anunciara que ha requerido a las autoridades italianas una muestra del ADN del portugués, acusado de violación en junio de 2018 por una estadounidense.

Juventus vs Sampadoria: Gol Cristiano Ronaldo (VIDEO: ESPN 2)

Pese a ello, Cristiano Ronaldo llega motivado tras alcanzar el liderato de la tabla de máximos goleadores de la Serie A. CR7 marcó 14 tantos y supera por uno a Piatek de Genoa.



En los otros partidos de octavos, destaca el duelo entre la Sampdoria y el Milan, muy abierto, mientras que los dos clubes de la capital, Roma y Lazio, reciben a equipos de la Serie C (tercera división), Virtus Entella el lunes para el primero y Novara el sábado para el segundo.

