Juventus vs Cagliari : ONLINE TV EN VIVO Con Cristiano Ronaldo , los bianconeros enfrentan al equipo de los 'Isleños' este sábado en el Allianz Stadium por la fecha 11 de la Serie A de Italia. Juventus va por un triunfo ante Cagliari para consolidar su liderato. (2:30 p.m. hora peruana) (TV: Rai Internacional | Movistar Tv | DirecTv)



Juventus vs Cagliari será el partido de antesala del duelo ante Manchester United por la Champions League del próximo martes. No obstante, Cristiano Ronaldo será titular y espera aumentar su registro de goles en la Serie A.



De cara al Juventus vs Cagliari y pese a la comodidad en el primer lugar de la tabla de posiciones, el técnico Allegri mantiene la premisa de disputar ambos torneo con los mejores jugadores disponibles en cada ocasión.



Previo al Juventus vs Cagliari, el equipo bianconero es líder con seis puntos de ventaja en la tabla sobre Inter (2°) y Napoli (3°). En caso de no conseguir una victoria, su liderato sería invariable. Por el contrario, la visita urge los puntos para salir de la segunda mitad de la clasificación.

Resumen de Juventus 2-1 sobre Empoli.

Allegri piensa en el Juventus vs Cagliari pero sabe que un triunfo ante Manchester United, tres días después, lo colocaría en los octavos de final del torneo europeo. Por ello, reservará a Giorgio Chiellini y Federico Bernardeschi.



"En el centro del campo jugarán Pjanic y Matuidi, el tercero lo elegiré entre Bentancur y Khedira o Juan Guillermo Cuadrado", dijo Allegri en la previa del Juventus vs Cagliari.

Alineaciones posibles del Juventus vs Cagliari:



Juventus: Szczesny, Cancelo, Benatia, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa, Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Cagliari : Cragno, Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin, Ionita, Castro, Pedro, Bradarić, Barella y Pavoletti.

