Juventus vs Cagliari EN VIVO se enfrentan por la fecha 30 de la Serie A

Juventus vs Cagliari EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE 'Bianconeros' y los 'sardos' se ven las caras este martes en la región de Cercdeña para afrontar la fecha 30 de la Serie A con la ausencia de Cristiano Roaldo. El duelo pactado para las 2 p.m. (hora peruana) lo puedes seguir por la señal de ESPN para latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Cagliari vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los 'Bianconeros' afrontan este Juventus vs Cagliari con la confianza de haberle ganado en los últimos cuatro partidos donde se a los rojiazules, incluso en 2012 fue en el estadio de Cerdeña donde dio la vuelta olímpica ganando la Serie A.



Massimiliano Allegri piensa en algunas novedades para este Juventus vs Cagliari, como la presencia del delantero Moise Kean, quien entró de cambio y logró el gol del triunfo ante Empoli podria arrancar al igual que Moise Kane y reemplazarían a Emre Cam y Federico Bernardeschi



Para este Juventus vs Cagliari, Cristiano Ronaldo estará ausente, pues continúa su recuperación, aunque hoy su DT ha revelado que el Portugués podría llegar al duelo de ida ante Ajax del 10 de abril por los cuartos de final de la Champions League. Quienes sí ya estarían listos para reaparecer serían el extremo Douglas Costa y el volante Sami Khedira



Los sardos afrontan el Juventus vs Cagliari motivados por sus dos últimos triunfos al hilo. Rolando Maran ha despertado la ambición de los suyos para dejar esta fecha el puesto el puesto 12 que ocupan en la Serie A.



Juventus vs Empoli: Gol de Kean (Video: ESPN)

Cagliari: Cragno, Ceppitell, Pisacane, Padoin, Pellegrini, Cigarini, Deiola, Ionita, Barella, Pavoletti y João Pedro.



Juventus: Szczesny; De Sciglio, Cáceres, Bonucci, Alex Sandro; Betancur, Matuidi, Pjanic, Caviglia; Bernardeschi y Kean.