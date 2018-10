Juventus vs Empoli EN VIVO DIRECTO Con Cristiano Ronaldo RAI ITALIA Transmisión de TV ONLINE por Serie A

Juventus vs Empoli EN VIVO DIRECTO. 'Bianconeros' visita este sábado a los 'Azzurris' en el Estadio Carlo Castellani por la fecha 10 de la Serie A de Italia. El partido arrancará a las 11:00 a.m. de Perú por la señal de Rai Italia. ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el Juventus vs Empoli vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Juventus de Cristiano Ronaldo se medirá con uno de los coleros de la Serie A de Italia: Empoli, que solo tiene 6 puntos de 27 posibles. El local tendrá que jugar su mejor partido si no quiere sumar otra derrota.



Juventus , líder del campeonato con 25 unidades, viene de conquistar el mítico estadio Old Trafford de Inglaterra al derrotar 1-0 a Manchester United por Champions con gol de Paulo Dybala tras jugada de Cristiano Ronaldo.



Sin duda, un gran momento de Juventus y Cristiano Ronaldo en la Liga de Italia y la Champions League. Hasta ahora no ha perdido en ninguna competición. Imparable.



Juventus jugaría de la siguiente manera: Szczesny; Bonucci, Benatia, Sandro, Cancelo; Mayuidi, Pjanic, Cuadrado, Betancur; Dybala, Cristiano.