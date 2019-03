Juventus vs Empoli: EN VIVO Juegan con Dybala y Mandzukic por la Serie A

Juventus vs Empoli : EN VIVO ONLINE TV El cuadro bianconero enfrenta a los azzurri este sábado en el Allianz Stadium de Turín por la fecha 29 de la Serie A. Juventus busca un triunfo ante Empoli tras perder su larga racha de invicto en el torneo italiano. (TV: ESPN 2 para América) (12:00 p.m. hora peruana)



El partido Juventus vs Empoli no contará con la presencia de la estrella Cristiano Ronaldo, lesionado durante su convocatoria a la selección de Portugal para las Eliminatorias Eurocopa 2022. Además de la baja de Andrea Bonucci.



En la previa del Juventus vs Empoli, los biancorenos son líderes absolutos de la Serie A con 75 puntos y una diferencia de 15 sobre el segundo Napoli y otros 22 sobre Inter de Milán (3°).



La comodidad en lo más alto de la tabla de posiciones, no es para confiarse ni bajar la guardia, así lo aseguró el entrenador Massimiliano Allegri antes del encuentro Juventus vs Empoli. Por ello, pondrá a los mejores jugadores disponibles en la plantilla. Más aún, tras la derrota 2-0 ante Genoa la última fecha, que le significó perder la racha de 27 partidos sin perder y el invicto en el torneo.



Sobre Cristiano Ronaldo, se confirmó que se perderá al menos tres partidos de laa Serie A, contra Empoli, Cagliari y Milán. Pero será la oportunidad de Paulo Dybala, que tendrá ahora más protagonismo.

"He hablado con Paulo Dybala y sabe que abril es un mes importante y que el Juventus necesita al verdadero Dybala. Este año siempre ha sido importante, jugó y se sacrificó. Seguro que hará un gran final de año", afirmó Allegri en la previa del duelo Juventus vs Empoli.



Dybala apunta al once titular para el encuentro Juventus vs Empoli y jugará junto al joven Moise Kean, nacido en 2000 y jugador "de moda" en Italia tras los dos goles anotadas con la selección de Italia.



Ante la lluvia de elogios recibida en los últimos días por Kean, Allegri pidió calma y destacó que los jóvenes deben tener un proceso de crecimiento gradual. "Hay que tener calma e ir paso por paso. Marcó un gol contra Liechtenstein, con todo mi respeto, y ahora se habla de él como si fuera (el argentino, Lionel) Messi o Cristiano. Deberá reponerse tras tantos elogios", aseguró.



"Los jóvenes deben tener primero equilibrio. No hay duda de que esté marcando mucho, pero todavía le falta mucho para ser un campeón. Hace falto un camino norma y yo debe defenderle", prosiguió.

Alineaciones posibles del Juventus vs. Empoli:



Juventus: Sczsesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic y Dybala.

Empoli : Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo y Farias.

