Juventus vs Frosinone EN VIVO con Cristiano Ronaldo en Allianz Stadium de Turín por la Serie A

Juventus vs Frosinone EN VIVO EN DIRECTO con Cristiano Ronaldo por la Serie A este viernes 15 en el inicio de la fecha 24 en el Allianz Stadium de Turín. Juventus vs Frosinone será un partido vibrante porque la 'Vecchia Signora' quiere seguir con su jerarquía para acercarse al título del torneo italiano. Juventus vs Frosinone también será una nueva oportunidad para ver a Cristiano Ronaldo en acción que ya se ganó a los hinchas del equipo de Turín. ¡Puedes seguir el minuto a minuto en Trome.pe!



Juventus vs Frosinone estará al rojo vivo, pues la 'Vecchia Signora' quiere seguir invicto en el liderato de la Serie A con un total de 63 puntos. En el último encuentro, Juventus goleó 3-0 al Sassuolo, con anotaciones de Khedira, Emre Can y Cristiano Ronaldo.



Por su parte, Frosinone, equipo que dirige Marco Baroni, está motivado para enfrentar a Juventus, pues ganó su tercer partido en su visita a la Sampdoria, aunque solo acumula 16 puntos y quiere salir de la baja de la Serie A, encontrándose penúltimo de la clasificación general.



Juventus vs Frosinone también tendrá varias variantes para el equipo de Turín. Por ejemplo, Chellini y Bonucci no fueron de la partida ante Sassuolo y fueron reemplazados por Martín Cáceres y Daniele Rugani, quienes realizaron un gran partido. Y ahora, el entrenador de B, Massimiliano Allegri, buscarÁ jugar con dicha zaga ante Frosinone.

Aunque para Allegri es común tener a Chellini y Bonucci en la zaga, el entrenador de la Juventus los está guardando para medirse con el Atlético en los octavos de final de la Champions League.

También estuvo en duda la presencia de Cristiano Ronaldo en el Juventus vs Frosinone, pero Allegri descartó darle descanso al luso porque consideró que si ganan este encuentro les dará un "impulso" antes de llegar al Wanda Metropolitana ante Atlético Madrid por la Champions League.

HORARIOS DEL JUVENTUS VS FROSINONE



México: 13:30 horas

Perú: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Estados Unidos: 14:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Paraguay: 16:30 horas

Chile: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Brasil: 17:30 horas

España: 20:30 horas

Italia: 20:30 horas

Francia: 20:30 horas

Japón: 04:30 horas (sábado 16 de febrero)

CANALES DEL JUVENTUS VS FROSINONE



Argentina ESPN2 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Australia Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN Sports 1

Austria DAZN

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Serie A Pass

Brasil Serie A Pass

Canadá DAZN, TLN

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Colombia Serie A Pass, ESPN Play Sur

Costa Rica Serie A Pass, ESPN2 Norte, ESPN Play República Dominicana ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Serie A Pass

Ecuador Serie A Pass, ESPN Play Sur

El Salvador ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Serie A Pass

Francia beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT

Alemania TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala Serie A Pass, ESPN2 Norte, ESPN Play Internacional Bet365, Facebook Live

Italia Sky Calcio 1, Sky Supercalcio HD, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A

México ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass

Panamá ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Serie A Pass

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Perú Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal Sport TV3

Estados Unidos ESPN+

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Serie A Pass

Venezuela Serie A Pass, ESPN Play Sur

POSIBLES ALINEACIONES



Juventus: Szczesny; Cancelo, Rugani, Cáceres, Sciglio; Can, Khedira, Bentancur; Dybala, Ronaldo, Mandzukic.



Frosinone: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano; Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Ciani.