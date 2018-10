Juventus vs Genoa : EN VIVO ONLINE TV Con Cristiano Ronaldo, el cuadro de turín enfrenta a los Grifone este sábado en el Allianz Stadium por la fecha 9 de la Serie A de Italia. Juventus va por un triunfo ante Genoa para alargar ventaja en el primer lugar. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: RAI Internacional)



Con Cristiano Ronaldo , Juan Cuadrado y Paulo Dybala, el equipo biaconero enfrenta el partido Juventus vs Genoa. La 'Vieja Señora' encadenó ocho victorias seguidas y es el líder de la liga italiana.



El Juventus vs Genoa encuentra a los bianconeros con seis puntos de ventaja sobre el segundo Napoli. Los Grifone en cambio, ocupa el puesto 12 de la clasificación.



Cristiano Ronaldo aparece en el partido Juventus vs Genoa en medio de la polémica tras ser acusado de violación. El portugués fue protegido por el técnico Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo anotó el 2-0 en el Juventus vs. Udinese.

"Cristiano Ronaldo está muy tranquilo y está trabajando bien. Se ha integrado bien, con humildad y se ha puesto a disposición con sentido de la responsabilidad”, dijo Allegri sobre CR7 previo al Juventus vs Genoa.



Cristiano Ronaldo estuvo ausente en la convocatoria de Portugal y tras 15 días vuelve a jugar. Precisamente, en el último partido ante Udinese, CR7 anotó y sumó su cuatro gol en la Serie A.



Al frente de Cristiano Ronaldo estará el actual goleador de la Liga de Italia. Krzystof Piatek ha sumado nueve goles y será titular en el duelo Juventus vs Genoa. Además, Douglas Costa vuelve a la convocatoria de Allegri.



Juventus afronta el duelo con Genoa con calma. La mirada está puesta en el encuentro del martes con Manchester United en Old Trafford por la fase del grupos de la Champions League.

Posibles alineaciones del Juventus vs Genoa:



Juventus: Szczęsny, Bonucci, Chiellini, Sandro, Cancelo, Matuidi,

Pjanić, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Mandžukić y Dybala.

Genoa : Radu, Spolli, Criscito, Biraschi, Pereira, Lazović, Sandro, Hiljemark, Medeiros, Piatek y Kouamé.

