Juventus vs Hellas Verona: Con Cristiano Ronaldo, horarios y canales de tv del partido por fecha 4 de Serie A de Italia

Juventus vs Hellas Verona. 'Bianconeros' reciben este sábado a los 'Mastines' en el Allianz Stadium por la fecha 4 de la Serie A de Italia. El partido arrancará a las 11:00 a.m. de Perú y Colombia (1:00 p.m. de Argentina / 6:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Hellas Verona vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Luego su partidazo ante Atlético Madrid por Champions League, que terminó 2-2 en el Metropolitano, Juventus de Cristiano Ronaldo vuelve al torneo local para medirse con el modesto Hellas Verona en casa.

En la Serie A de Italia, Juventus marcha en la casilla 3 de la tabla de posiciones con 7 puntos de 9 posibles. Mientras que su rival de este sábado, Hellas Verona, se ubica 11 con 4 unidades.



Con Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado y Gozanlo Higuaín; Juventus espera imponerse de local para acercarse al líder, Inter, que se mide con su clásico rival, Milán.