Juventus vs Lazio EN VIVO Con Cristiano Ronaldo EN DIRECTO TV ONLINE por Serie A

Juventus vs Lazio EN VIVO EN DIRECTO. La 'Vieja Señora' recibe este sábado a los 'Blancocelestes' en el Allianz Stadium por la segunda fecha de la Serie A. El partido arrancará a las 11:00 a.m. de Perú por la señal de RAI Italia.



¿Vas a seguir el Juventus vs Lazio vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Cristiano Ronaldo por fin podrá jugar ante su hinchada tras su debut con Juventus en condición de visita frente a Chievo Verona. El portugués buscará marcar su primer tanto con su nuevo club tras su paso por Real Madrid.

El Allianz Stadium de Torino (más de 45 mil espectadores) seguro lucirá un impresionante marco de aficionados que irán a ver a Cristiano Ronaldo.



Juventus, que busca ganar todo en Italia, pero sobre todo levantar la Champions League, luchará por su segundo triunfo tras remontada 3-2 a Chievo el último fin de semana.



Lazio, por su parte, no viene de la mejor forma al choque con Juventus. Cayó 2-1 de local con Napoli, por lo que querrá derrotar al equipo de Cristiano Ronaldo.



La última vez que Lazio visitó a Juventus, los 'Blancocelestes' ganaron 2-1 con doblete de Ciro Immobile. Sin duda, será un partidazo entre dos grandes de Italia.