Juventus vs. Lecce EN VIVO Con Cristiano Ronaldo, juegan por Serie A de Italia

Juventus vs. Lecce EN VIVO ONLINE TV sigue el choque por la fecha 9 de la Serie A en el estadio Comunale Via del Mare de Lecce este sábado desde las 8:00 a.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN. Sigu con nosotros este partido minuto a minuto con todas las estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados que te ofrecemos para que duisfrutes al máximo el fútbol italiano.

Esta temporada, Juventus no puede darse el lujo de cuidar gente y no arriesgar todo en cada fecha de la Serie A porque tiene tres competidores serios en la lucha por el título de la Serie A: Inter de Milán, Napoli y Atalanta, todos en Champions League y muy cerca del cuadro turinés, actual líder del 'Calcio'.

Juventus vs Bologna: Gol de Cristiano Ronaldo (Video: ESPN)

Juventus vs. Lecce: horas y canales en el mundo



Perú 8:00 a.m. | ESPN

México 8:00 a.m. |

Ecuador 8:00 a.m. |

Colombia 8:00 a.m. |

Bolivia 9:00 a.m. |

Paraguay 9:00 a.m. |

Venezuela 9:00 a.m. |

Argentina 10:00 a.m. |

Brasil 10:00 a.m. |

Chile 10:00 a.m. |

Uruguay 10:00 a.m. |

España 3:00 p.m. |

Un empate contra Fiorentina (Serie A) y otro contra Atlético de Madrid (Champions League), son los registros de los únicos partidos en los que Juventus cedió puntos en lo que va de la temporada. Líder del fútbol italiano con 22 puntos de 24 en disputa, el equipo de Maurizio Sarri va en busca del octavo triunfo consecutivo ante un rival en el papel débil.

Lecce, recién ascendido a esta temporada, tendrá un duro desafío en esta novena fecha de la Serie A: intentar frenar al durísimo equipo 'Bianconero' que llegará al campo del suroeste de Italia sin Cristiano Ronaldo, quien es parte de la rotación en el equipo de Sarri y le toca descansar esta jornada.

Entonces, sin el portugués, el entrenade de Juventus armará su oncena con Higuaín y Dybala como delanteros secundados por Bernardeschi, que vuelve al equipo.

Juventus vovlerá a enfrentar a Lecce casi siete año después del último partido que disputaron entre sí, allá por mayo del 2012, en la última parte de la temporada 2011-12, cuando el conjunto de Turín ganó el primero de los siete títulos consecutivos que ostenta actualmente.

Es decir que en todo el periodo que el cuadro 'Giallorossi' se mantuvo en la Serie B de Italia, Juventus solo supo de ganar títulos domésticos. Y este sábado se vuelven a ver las caras.

Juventus vs. Lecce: probables alineaciones



Lecce: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias, Babacar.



Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala.

Juventus vs. Lecce | Aquí se jugará el partido