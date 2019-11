Juventus vs Lokomotiv EN VIVO por su clasificación en el Grupo D de la Champions League 

Juventus vs Lokomotiv EN VIVO | ON LINE | La Vecchia Signora, del brazo de Cristiano Ronaldo, llegan hasta la fría capital de Rusia para definir sus chances en la cuarta fecha del Grupo D de la Champions League. El duelo arranca desde las 12:55 p.m., en el estadio Lokomotiv y que puedes seguir por la señal de ESPN para Latinomerica.

¿Vas a seguir el Juventus vs Lokomotiv vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Moscú.



Los 'Bianconeros' esperan mantener su paternidad con los rusos en este Juventus vs Lokomotiv.Los italianos consiguieron un 2-1 en Turín con dos goles de Paulo Dybala y que los catapultó como líderes del Grupo D por delante de Atlético Madrid solo por diferencia de goles.



Maurizio Sarri tiene la tranquilidad de llegar a Rusia con sus dos artilleros como Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo. Una de las bajas en la delegación bianconera es el holandés Matthijs De Ligt, con problemas en un tobillo.



Para este Juventus vs Lokomotiv, Maurizio Sarri apuesta la solidez del equipo en la rudeza y la técnica de Leonardo Bonucci, Daniele Rugani y el turco Merih Demiral como únicos centrales y con el marcador en cero asegurar la clasificación para los octavos de final de la Copa de Europa.



GOLES Dybala en Juventus vs. Lokomotiv (Video: Fox Sports)

Juventus vs. Lokomotiv: Horarios



Países Hora



Perú 12:55 p.m.

Colombia 12:55 p.m.

Ecuador 12:55 p.m.

Argentina 2:55 p.m.

Chile 2:55 p.m.

Uruguay 2:55 p.m.

México 11:55 a.m.

España 6:55 p.m.

Estados Unidos (Nueva York) 12:55 p.m

Yuri Siomin espera recuperar la racha ganadora con este Juventus vs Lokomotiv, pues luego de la derrota sufrida en Turín los moscovitas no pudieron ganar en la Premier League rusa con un derrota en el clásico ante Spartak y luego un empate ante el FC UFA. Los rusos son terceros en el Grupo D con tres puntos solo delante del Leverkusen.