Juventus vs Manchester United: Cristiano Ronaldo vs Mourinho, el duelo por el Grupo H de Champions League

Champions League : Tras el sorteo de grupos, uno de los enfrentamientos más atractivos será el de Cristiano Ronaldo y el técnico José Mourinho en el partido Juventus vs Manchester United por el Grupo H del torneo de la UEFA.



Cristiano Ronaldo es el fichaje estrella de la Serie A de Italia y se encontrará con su pasado. CR7 con la Juventus enfrentará a su ex equipo, el Manchester United, y al que fuera su entrenador en el Real Madrid, Jose Mourinho. Esto incluye su regreso a Old Trafford.



Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor atacante de la Champions League 2018-2019 en la ceremonia que se llevó a cabo en Mónaco. Además, como el autor del mejor gol de la pasada temporada.



Por su parte, el Barcelona cayó en un Grupo B complicado, contra Tottenham, PSV e Inter de Milán. En las otras llaves destaca también la C, donde París Saint-Germain, Nápoles, Liverpool y Estrella Roja batallarán por las dos plazas en juego para octavos, mientras que el Real Madrid, triple defensor del título, empezará en un grupo (G) teóricamente más asequible frente a Roma, CSKA Moscú y Viktoria Pilsen.

Valencia se presenta como el 'tercero en discordia' en el grupo de Juventus y Manchester United, como candidato a amargar a uno de los dos teóricos favoritos, mientras que el Young Boys suizo parece la 'Cenicienta' de los cuatro.



El otro equipo español en el sorteo, el Atlético de Madrid, campeón de la Europa League el pasado curso, tendrá a Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas como adversarios en el A. El equipo 'colchonero' se medirá por lo tanto a uno de sus exjugadores recientes más ilustres, el colombiano Radamel Falcao, actualmente en el conjunto monegasco.

Entre los 'grandes' con más fortuna destaca el Bayern de Múnich, que no debería tener grandes dificultades para avanzar en un Grupo E que completan Benfica, Ajax y AEK Atenas, mientras que el Manchester City de Josep Guardiola también será claramente favorito en el F, frente a Shakhtar, Lyon y Hoffenheim.



El otro grupo de los ocho, el D, tendrá como integrantes a Lokomotiv de Moscú, Oporto, Schalke 04 y Galatasaray. La mayor competición europea empezará los días 18 y 19 de septiembre y durará hasta la final del 1 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid.

