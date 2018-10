Juventus vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO Transmisión de TV ONLINE por el Grupo H de Champions League

Juventus vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' visitan este martes a los 'Diablos Rojos' en el mítico estadio Old Trafford por la tercera fecha del Grupo H de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Manchester United vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Cristiano Ronaldo, quien lidera a Juventus, volverá a la cancha de Manchester United, su ex club, donde brilló antes de partir a Real Madrid. Habrá sentimientos encontrados en el 'Teatro de los sueños'.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Juventus de Cristiano Ronaldo atraviesa un gran presente. Es puntero invicto en la Serie A de Italia con 4 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor Napoli. Vienen de empatar 1-1 ante Genoa con gol del portugués.



Manchester United, por su parte, no la pasa bien en la Premier League. Marcha en la casilla 10 con 14 puntos de 27 posibles. EL último fin de semana igualaron 2-2 con Chelsea.



José Mourinho, técnico de Manchester United, señaló que el chileno Alexis Sánchez no estará ante Real Madrid, pero no explicó si es por lesión o por bajo rendimiento.



Sin duda, el Juventus vs Manchester United es un choque que promete por la Champions League, ya que ambos cuentan con grandes figuras del fútbol mundial.