Juventus vs Napoli EN VIVO EN DIRECTO Con Cristiano Ronaldo Rai Italia TV ONLINE por Serie A

Juventus vs Napoli EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' reciben este sábado a los 'Azzurris' en el Allianz Stadium por la fecha 7 de la Serie A. El partido iniciará a las 11:00 a.m. por la señal de Rai Italia. ¡Con Cristiano Ronaldo!



¿Vas a seguir el Juventus vs Napoli vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Juventus y Napoli protagonizarán uno de los duelos más atractivos del fútbol mundial. Ambas escuadras pelean por el liderato de la Serie A con buen fútbol y mucho goles.

Juventus de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala buscará su séptimo triunfo consecutivo en la Serie A de Italia. Los de Massimiliano Allegri son los líderes con 3 puntos de ventaja sobre Napoli. Cualquier cosa puede pasar en los 90 minutos.



Juventus viene de ganar 2-0 a Bologna con goles de Paulo Dybala y Blaise Matuidi (asistencia de Cristiano Ronaldo). Mientras que Napoli se impuso 3-0 ante Parma con doblete de Arkadiusz Milik y otro de Lorenzo Insigne.



Luego de enfrentar a Napoli, Juventus tendrá que preparar su partido de Champions League ante Young Boys (martes 2 de octubre) en condición de local. Cristiano Ronaldo no estará por suspensión.