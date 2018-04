Juventus vsNapoli : EN VIVO EN DIRECTO El equipo Bianconeri enfrenta a los azzurri este domingo en el Allianz Stadium por la fecha 34 de la Serie A de Italia. Juventus busca un triunfo ante Napoli para encaminar el título de torneo. (1:45 p.m.) (TV: Fox Sports para América)



Juventus vs Napoli se enfrentan en partido clave por el título. Chocan el primer y segundo puesto de la tabla, respectivamente, y que podría cambiar el rumbo del campeonato a falta de cinco partido para el final.



Previo al Juventus vs Napoli el equipo negro y blanco sostiene una ventaja de cuatro puntos sobre su rival de turno. Por ello, un triunfo para cualquiera podría dejar siempre a la 'Juve' como líder pero en un caso con una diferencia de 7 puntos y en el otro de tan solo un punto.



Juventus vs Napoli será el duelo más importante y emocionante de toda la temporada. Incluso de las últimas cinco en que siempre de la 'Vieja Señora' ganó el Scudetto con holgura. Ahora la pelea es palmo a palmo.



El tropiezo del Juventus en la última jornada contra el Crotone y la victoria del Napoli contra el Udinese permitieron al club sureño recortar distancias con su histórico rival, lo que sube aún más la trascendencia del encuentro de Turín.

Juventus vs Napoli es un duelo de absolutos dominadores de esta Serie A y pelean por el "Scudetto" más complicado y exigente de siempre, ya que nunca dos equipos habían llegado en el mismo año a rozar los 100 puntos en la historia del torneo.



Napoli, que no conquista la Serie A desde 1990, cuando estaba liderado por el argentino Diego Armando Maradona, está protagonizando la mejor temporada de su historia y deberá lograr una hazaña en el Juventus Stadium para prolongar su sueño.



Napoli lleva nueve años sin ganar un partido liguero en el campo del Juventus (2-3 en 2009) y esa victoria es la única conseguida en el nuevo milenio.



Unos números que el Napoli debe batir ante un Juventus que todavía tiene que recuperarse emotivamente tras la dura eliminación sufrida contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Será un encuentro de alto voltaje entre dos grandes delanteras, con el espectáculo añadido del duelo particular entre el delantero argentino del Juventus Gonzalo Higuaín y el Nápoles, el equipo del que pasó de ser un ídolo a un enemigo tras su fichaje por los turineses en 2016.



El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, consideró que el argentino Gonzalo Higuaín "será decisivo" en el duelo ante el Nápoles, exequipo del 'Pipita', y que puede ser determinante en la lucha por el título.



En la previa al Juventus vs Napoli, Allegri explicó que Higuaín está en gran forma y preparado para ser protagonista. "Está en óptima condición y será importante y decisivo para el partido", afirmó, restando importancia al hecho de que no marque desde hace más de un mes.



El técnico del Juventus subrayó que su equipo encara el partido con una importante ventaja de cuatro puntos sobre el Nápoles, y sin la obligación de ganar. "Empieza un pequeño campeonato de cinco partidos y tenemos cuatro puntos de ventaja. El partido no es decisivo, hay otros puntos para conquistar y ganar el campeonato", aseveró.



También insistió en el hecho de que sus jugadores están acostumbrados a jugar partidos de máxima exigencia, y recordó las pasadas finales de la Liga de Campeones o de la Copa Italia, de la que el Juventus conquistó las tres últimas.



Finalmente, Allegri informó de que el argentino Paulo Dybala están en buen estado de forma y listo para jugar, aunque no quiso dar pistas sobre si la "Joya" será titular o no en el encuentro del Juventus Stadium.

Probables alineaciones del Juventus vs Napoli:



Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain y Dybala.



Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens y Insigne.

