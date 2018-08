Juventus vs Parma EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros', con Cristiano Ronaldo a la cabeza, visitan este sábado a los 'Cruzados' en el Estadio Ennio Tardini por la fecha 3 de la Serie A. El partido arrancará a las 1:30 p.m. por la señal de Rai Italia.



¿Vas a seguir el Juventus vs Parma vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Cristiano Ronaldo, quien todavía no logra marcar su primer gol con la camiseta de Juventus, buscará un nuevo triunfo en el campeonato doméstico, donde es líder con 6 puntos.

Todo esto en medio de un duro golpe para el portugués, pues medios de España aseguran que el ex jugador de Real Madrid estaría "molesto" luego que la UEFA eligiera a Luka Modric como el mejor jugador de Europa de la pasada temporada.



Igual, Cristiano Ronaldo tendrá que voltear la página y seguir de lleno en la Juventus, que esta temporada tiene como gran objetivo levantar la Champions League.



El rival de este sábado, Parma, no viene de la mejor forma. Apenas sumó un punto en la Serie A y de momento se ubica a mitad de la tabla de posiciones.